Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии

Вена, 1 июня. Евросоюзу необходимо рассмотреть новые санкции против Белоруссии, если ситуация в республике не будет улучшаться, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

Политик провел видеоконференцию с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Она рассказала канцлеру о жизни заключенных в республике.

После беседы с Тихановской Курц заявил, что в случае неизменности ситуации в Минске, санкции против республики необходимо будет рассмотреть на европейском уровне. Кроме того, на фоне инцидента с посадкой самолета Ryanair обстановка в Белоруссии напряженная, сказал политик.

Ранее стало известно, что канцлера Австрии подозревают в коррупции из-за дачи ложных показаний. Курц подчеркнул, что не уйдет в отставку, даже если будет заведено уголовное дело.