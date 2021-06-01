Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука

Киев, 1 июня. Новый фрагмент записей якобы телефонных переговоров главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука появился на YouTube.

Канал называется Bihus.info. Его авторы позиционируют свою деятельность как журналистские расследования. До этого они обнародовали две части «прослушки» украинского депутата с якобы представителями России, Луганской и Донецкой народных республик. Сам Медведчук в ответ заявил о фальсификации записей, которые в итоге легли в основу уголовного дела против него.

«С началом войны часть украинского угля оказалась под контролем оккупантов. И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже вел переговоры», — сказано в описании к видеоролику.

Опубликованные записи неполноценны: несмотря на отчетливую речь собеседников, авторы YouTube-канала приводят исключительно рваные фрагменты разговора. За подобными репликами обычно следуют пояснения «журналистов».

Ранее Генпрокуратура Украины обвинила Медведчука в государственной измене и «покушении» на национальные ресурсы Крыма. В ответ депутат назвал уголовное преследование попыткой Киева избавиться от конкуренции.