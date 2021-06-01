Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице

Киров, 1 июня. Сотрудники спасательных служб и бойцы Росгвардии приехали к медицинскому учреждению из-за коробки на шестом этаже.

Первыми к полицейским обратились работники больницы и рассказали о потенциально опасном предмете. Прибывшие на место происшествия правоохранители вскоре выяснили, что он не представляет опасности для людей. Вскоре работа клиники продолжилась в прежнем режиме, передает издание Свой кировский.рф.

Силовики ранее осмотрели большую часть детских садов в Кургане, сообщало Федеральное агентство новостей. Поводом для проведения экстренных мероприятий стали поступившие анонимные заявления злоумышленника, личность которого пока не известна.