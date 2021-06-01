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Шоу-бизнес
Сын Олега Табакова получил главную роль в комедии «Молодой человек»
Все новости
01 июня 22:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:00
Общество
Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
21:04
Шоу-бизнес
Сын Олега Табакова получил главную роль в комедии «Молодой человек»
Все новости

Сын Олега Табакова получил главную роль в комедии «Молодой человек»

Шоу-бизнес
Сын Олега Табакова получил главную роль в комедии «Молодой человек»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 1 июня. Съемки нового комедийного фильма «Молодой человек» стартовали в Подмосковье. Главную роль в картине исполнит сын легендарного артиста и режиссера Олега Табакова — Павел Табаков.

Режиссером картины стал Александр Фомин, который был одним из сценаристов ностальгического ситкома «Восьмидесятые» о перестроечных временах. Он также был креативным продюсером апокалиптического сериала «Аванпост». Картина «Молодой человек» является для Фомина первой работой в качестве постановщика.

«Я мечтал снять свой фильм с детства, и, мне кажется, у нас действительно отличная команда, классный сценарий и невероятный актерский состав. «Молодой человек» — это светлое, смешное и искреннее кино», – говорит режиссер картины Александр Фомин в беседе с InterMedia.

Кроме Павла Табакова, в комедии снимутся Ингрид Олеринская, Рахим Абрамов, Данила Поперечный и Валентина Ляпина. Одним из продюсеров фильма стал автор «Хардкора» Илья Найшуллер.

Главный герой картины Ваня Ревзин. Все детство его проходило за учебниками. Пока другие мальчишки гоняли мяч во дворе, он занимался с репетиторами. Мама Ванечки внушала сыну, что если усердно заниматься — выбьешься в люди. Однако во взрослой жизни герой понимает, что все наставления матери были чушью. Он решает, что трудолюбивая жизнь не приносит успеха в современном мире, поэтому идет на первую аферу.

Ранее создатели новой романтической комедии «Хочу замуж» приступили к съемкам в Калининграде. Главные роли в фильме играют актриса Кристина Асмус и сербский актер Милош Бикович.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сын Олега Табакова получил главную роль в комедии «Молодой человек»
кино фильмы комедия табаков
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