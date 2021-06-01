Сын Олега Табакова получил главную роль в комедии «Молодой человек»

Москва, 1 июня. Съемки нового комедийного фильма «Молодой человек» стартовали в Подмосковье. Главную роль в картине исполнит сын легендарного артиста и режиссера Олега Табакова — Павел Табаков.

Режиссером картины стал Александр Фомин, который был одним из сценаристов ностальгического ситкома «Восьмидесятые» о перестроечных временах. Он также был креативным продюсером апокалиптического сериала «Аванпост». Картина «Молодой человек» является для Фомина первой работой в качестве постановщика.

«Я мечтал снять свой фильм с детства, и, мне кажется, у нас действительно отличная команда, классный сценарий и невероятный актерский состав. «Молодой человек» — это светлое, смешное и искреннее кино», – говорит режиссер картины Александр Фомин в беседе с InterMedia.

Кроме Павла Табакова, в комедии снимутся Ингрид Олеринская, Рахим Абрамов, Данила Поперечный и Валентина Ляпина. Одним из продюсеров фильма стал автор «Хардкора» Илья Найшуллер.

Главный герой картины Ваня Ревзин. Все детство его проходило за учебниками. Пока другие мальчишки гоняли мяч во дворе, он занимался с репетиторами. Мама Ванечки внушала сыну, что если усердно заниматься — выбьешься в люди. Однако во взрослой жизни герой понимает, что все наставления матери были чушью. Он решает, что трудолюбивая жизнь не приносит успеха в современном мире, поэтому идет на первую аферу.

Ранее создатели новой романтической комедии «Хочу замуж» приступили к съемкам в Калининграде. Главные роли в фильме играют актриса Кристина Асмус и сербский актер Милош Бикович.