Актер Станислав Садальский возмутился поведением Марии Максаковой

Москва, 1 июня. Известный актер Станислав Садальский публично обратился к оперной певице Марии Максаковой и возмутился ее поведением по отношению к матери.

Мария Максакова дочь актрисы Людмилы Максаковой, сделавшей Садальскому предложение руки и сердца. Оперная дива, вернувшаяся в Россию с Украины, не может наладить отношения с матерью, не желающей общаться с дочерью. В связи с этим Максакова-младшая опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором сидит на полу возле двери в квартиру актрисы.

«Мама дверь не открыла, но коврик постелила. Может, для меня?» — написала певица.

Садальский отреагировал на этот пост в соцсети и в нецензурной форме призвал оперную диву отстать от матери. Кроме того, актер опубликовал в Instagram фото, на котором он сидит в ресторане вместе с Максаковой-старшей, однако позднее, видимо, удалил пост.

«Машенька, отойди от нашей квартиры, иди, у тебя до фига старых квартир, неприлично биться, когда муж и жена занимаются любовью...» — возмутился Садальский.

Звезда сериала «Убойная сила» Сергей Селин ранее высказался о возможной свадьбе актера и 80-летней Людмилы Максаковой. Он назвал Садальского «лгуном» после этой новости.