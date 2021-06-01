Эксперт Гинько спрогнозировал цену нефти Brent в 100 долларов

Москва, 1 июня. Преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько высказал свое мнение о современном нефтяном тренде.

Стоимость нефти продолжает расти, об этом свидетельствуют результаты первых летних торгов. Экономист Владислав Гинько рассказал в интервью RT о перспективах черного золота в обозримом будущем.

Нефтяная смесь марки Brent достигла пика с марта 2021 года. WTI не отстает и демонстрирует далеко не худшие показатели. Эксперт видит влияние восстановления мировой экономики вкупе с наращиванием объемов нефтедобычи странами-экспортерами.

Таким образом, подчеркивает Гинько, это подтверждает важность для современной экономики традиционных источников энергии, вне зависимости от популярности новых экологичных подходов. По этой причине специалист прогнозирует возможные взлеты нефти до 100 долларов за один баррель. Этому может способствовать решение комитета ОПЕК+ о сохранении темпов по добыче нефти, которые были установлены еще в апреле.