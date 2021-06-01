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01 июня 22:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:00
Общество
Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
21:04
Шоу-бизнес
Сын Олега Табакова получил главную роль в комедии «Молодой человек»
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Эксперт Гинько спрогнозировал цену нефти Brent в 100 долларов

Экономика
Эксперт Гинько спрогнозировал цену нефти Brent в 100 долларов
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 июня. Преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько высказал свое мнение о современном нефтяном тренде.

Стоимость нефти продолжает расти, об этом свидетельствуют результаты первых летних торгов. Экономист Владислав Гинько рассказал в интервью RT о перспективах черного золота в обозримом будущем.

Нефтяная смесь марки Brent достигла пика с марта 2021 года. WTI не отстает и демонстрирует далеко не худшие показатели. Эксперт видит влияние восстановления мировой экономики вкупе с наращиванием объемов нефтедобычи странами-экспортерами.

Таким образом, подчеркивает Гинько, это подтверждает важность для современной экономики традиционных источников энергии, вне зависимости от популярности новых экологичных подходов. По этой причине специалист прогнозирует возможные взлеты нефти до 100 долларов за один баррель. Этому может способствовать решение комитета ОПЕК+ о сохранении темпов по добыче нефти, которые были установлены еще в апреле.

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прогноз гинько стоимость нефти
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