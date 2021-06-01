Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил

Сыктывкар, 1 июня. Транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении пилота лайнера компании Utair. Вместе с ним в Коми будут судить инженера по эксплуатации аэродрома.

Двое фигурантов обвиняются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие считает, что из-за их действий был причинен крупный ущерб.

По мнению надзорного ведомства, инженер точно знал, что перед порогом взлетно-посадочной полосы есть снежный «бруствер». Несмотря на это, фигурант не позаботился об очистке территории. Более того, аэродром полагалось временно закрыть для посадки и взлета.

Пилот не долетел 32 метра до торца взлетно-посадочной полосы. Допущенное им нарушение привело к столкновению со снежной массой, лайнер получил повреждения. Медпомощь потребовалась женщине и ребенку. Ущерб авиаперевозчику превысил 102 млн рублей.