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новостей
22:00
Общество
Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
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21:04
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Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил

Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
vologda-portal.ru  /  Администрация Вологды

Сыктывкар, 1 июня. Транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении пилота лайнера компании Utair. Вместе с ним в Коми будут судить инженера по эксплуатации аэродрома.

Двое фигурантов обвиняются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие считает, что из-за их действий был причинен крупный ущерб.

По мнению надзорного ведомства, инженер точно знал, что перед порогом взлетно-посадочной полосы есть снежный «бруствер». Несмотря на это, фигурант не позаботился об очистке территории. Более того, аэродром полагалось временно закрыть для посадки и взлета.

Пилот не долетел 32 метра до торца взлетно-посадочной полосы. Допущенное им нарушение привело к столкновению со снежной массой, лайнер получил повреждения. Медпомощь потребовалась женщине и ребенку. Ущерб авиаперевозчику превысил 102 млн рублей.

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Все новости / Происшествия / Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
самолет прокуратура аэродром
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