Владимира Путина пригласили на климатический саммит в Глазго

Москва, 1 июня. Президент России Владимир Путин получил приглашение на международный климатический саммит в Глазго. Переговоры под эгидой ООН запланированы на период с 1 по 12 ноября.

На предстоящем заседании станет известно, примут шестую статью Парижского соглашения или нет. На конференции будет вице-премьер, сказал в беседе с журналистами специальный представитель президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев. О решении Владимира Путина в настоящий момент неизвестно.

Парижское соглашение регулирует действия по сдерживанию глобального потепления в мире. Документ подписали в 2015 году более 190 стран.

Ранее стало известно, что саммит Евросоюза и США по вопросам пандемии, климата и безопасности пройдет 15 июня в Брюсселе. Встреча состоится в рамках визита американского лидера Джо Байдена в Бельгию.