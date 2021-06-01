Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением

Вашингтон, 1 июня. Группа либеральных активистов создает из волонтеров так называемую «Бригаду Правды» (Truth Brigade) для борьбы с политической дезинформацией со стороны республиканцев. Об этом сообщает The Washington Post.

К информационной кампании уже присоединились тысячи волонтеров, которые используют личные страницы в социальных сетях, чтобы опровергать ложную информацию, распространяемую влиятельными представителями противоположного лагеря, а также продвигать свои собственные идеи.

«Бригада Правды» начала работать еще до президентских выборов в 2020 году. Участники в частности, публиковали материалы, опровергая обвинения в махинациях на выборах во время аудита избирательного процесса в штате Аризона.

Создатели проекта настаивают, что обычные граждане могут сыграть большую роль в борьбе с дезинформацией — для этого необязательно быть профессионалом, способным провести полноценную проверку тех или иных аргументов.

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Антитрамповская «пояснительная бригада» появилась после блокировки в соцсетях. Либералы в США были обеспокоены тем, что рядовые консерваторы продолжают активно распространять в соцсетях заявления Дональда Трампа и более или менее радикальные теории по поводу махинаций на президентских выборах в 2020 году. Демократическая партия настаивала на том, что противоположный лагерь должен замолчать и прекратить дестабилизировать США заявлениями об «украденных выборах».

Демократы активизировали свои усилия по борьбе с распространением искаженной информации со стороны законодателей и членов Республиканской партии, которые поддерживают обвинения Дональда Трампа в массовых фальсификациях.

Создатели проекта считают, что обычные люди смогут лучше компьютеров выявляют посты в соцсетях, «направленные на подрыв доверия к государственным институтам». Выявляя и постоянно отправляя жалобы против постов, содержащих «недопустимые» высказывания, простые американцы организуются в систему цензуры, работающей в пользу Демократической партии.

В начале мая Twitter заблокировал несколько аккаунтов, созданных для публикации сообщений с нового сайта бывшего президента США. До этого социальная сеть навсегда удалила аккаунт Трампа.