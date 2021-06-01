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новостей
22:00
Общество
Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
21:04
Шоу-бизнес
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Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением

США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 1 июня. Группа либеральных активистов создает из волонтеров так называемую «Бригаду Правды» (Truth Brigade) для борьбы с политической дезинформацией со стороны республиканцев. Об этом сообщает The Washington Post.

К информационной кампании уже присоединились тысячи волонтеров, которые используют личные страницы в социальных сетях, чтобы опровергать ложную информацию, распространяемую влиятельными представителями противоположного лагеря, а также продвигать свои собственные идеи.

«Бригада Правды» начала работать еще до президентских выборов в 2020 году. Участники в частности, публиковали материалы, опровергая обвинения в махинациях на выборах во время аудита избирательного процесса в штате Аризона.

Создатели проекта настаивают, что обычные граждане могут сыграть большую роль в борьбе с дезинформацией — для этого необязательно быть профессионалом, способным провести полноценную проверку тех или иных аргументов.

Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
wikipedia.org  / Russ Allison Loar / CC BY-SA 4.0

Антитрамповская «пояснительная бригада» появилась после блокировки в соцсетях. Либералы в США были обеспокоены тем, что рядовые консерваторы продолжают активно распространять в соцсетях заявления Дональда Трампа и более или менее радикальные теории по поводу махинаций на президентских выборах в 2020 году. Демократическая партия настаивала на том, что противоположный лагерь должен замолчать и прекратить дестабилизировать США заявлениями об «украденных выборах».

Демократы активизировали свои усилия по борьбе с распространением искаженной информации со стороны законодателей и членов Республиканской партии, которые поддерживают обвинения Дональда Трампа в массовых фальсификациях.

Создатели проекта считают, что обычные люди смогут лучше компьютеров выявляют посты в соцсетях, «направленные на подрыв доверия к государственным институтам». Выявляя и постоянно отправляя жалобы против постов, содержащих «недопустимые» высказывания, простые американцы организуются в систему цензуры, работающей в пользу Демократической партии. 

В начале мая Twitter заблокировал несколько аккаунтов, созданных для публикации сообщений с нового сайта бывшего президента США. До этого социальная сеть навсегда удалила аккаунт Трампа.

Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
Федеральное агентство новостей  / 

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сша трамп республиканцы
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