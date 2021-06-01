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01 июня 22:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:00
Общество
Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
21:04
Шоу-бизнес
Сын Олега Табакова получил главную роль в комедии «Молодой человек»
Все новости

Вице-премьер РФ Новак прокомментировал итоги министерской встречи ОПЕК+

Экономика
Вице-премьер РФ Новак прокомментировал итоги министерской встречи ОПЕК+
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания

Москва, 1 июня. Баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти наблюдается в течение уже нескольких месяцев. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак.

Прежде всего это происходит за счет действующего в течение года соглашения, когда с рынка были сняты существенные объемы сырья, объяснил он в эфире телеканала «Россия 24», оценивая итоги министерской встречи ОПЕК+.

По его словам, это позволило сократить излишки запасов до 34 млн баррелей. Те цены, которые сейчас наблюдаются на рынке, более-менее стабильны, добавил вице-премьер.

«Это говорит о том, что постепенно идет увеличение спроса, добычи, восстанавливается рынок и ситуация на рынке сбалансирована», — отметил Новак.

В рамках сессии были улучшены прогнозы роста мирового ВВП до 5,5%. Также повысились ожидания по увеличению спроса на нефть в мире, указал вице-премьер. Согласно оценкам, в 2021 году он составит 6 млн баррелей в сутки, тогда как в начале года планировалось около 5-5,5 млн б/с.

Стоимость нефти марки Brent достигла отметки 71,09 доллара за баррель. Рост котировок обусловлен решением министерского мониторингового комитета ОПЕК+ сохранить план по восстановлению нефтедобычи до августа.

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Все новости / Экономика / Вице-премьер РФ Новак прокомментировал итоги министерской встречи ОПЕК+
нефть новак опек нефтяной рынок
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