Вице-премьер РФ Новак прокомментировал итоги министерской встречи ОПЕК+

Москва, 1 июня. Баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти наблюдается в течение уже нескольких месяцев. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак.

Прежде всего это происходит за счет действующего в течение года соглашения, когда с рынка были сняты существенные объемы сырья, объяснил он в эфире телеканала «Россия 24», оценивая итоги министерской встречи ОПЕК+.

По его словам, это позволило сократить излишки запасов до 34 млн баррелей. Те цены, которые сейчас наблюдаются на рынке, более-менее стабильны, добавил вице-премьер.

«Это говорит о том, что постепенно идет увеличение спроса, добычи, восстанавливается рынок и ситуация на рынке сбалансирована», — отметил Новак.

В рамках сессии были улучшены прогнозы роста мирового ВВП до 5,5%. Также повысились ожидания по увеличению спроса на нефть в мире, указал вице-премьер. Согласно оценкам, в 2021 году он составит 6 млн баррелей в сутки, тогда как в начале года планировалось около 5-5,5 млн б/с.

Стоимость нефти марки Brent достигла отметки 71,09 доллара за баррель. Рост котировок обусловлен решением министерского мониторингового комитета ОПЕК+ сохранить план по восстановлению нефтедобычи до августа.