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новостей
22:00
Общество
Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
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Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность

  /   Обновлено: 01 июня 2021 21:16
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Вострецов

Москва, 1 июня. Государственная страховая компания «Росгосстрах» проявила социальную ответственность, подписав соглашение с Объединением профсоюзов России «Соцпроф». Об этом в беседе с ФАН заявил депутат Госдумы РФ, председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.

Собеседник Федерального агентства новостей рассказал, что Объединение профсоюзов России отличается от Федерации независимых профсоюзов РФ.

«Наши профсоюзы — другие. Наши профсоюзы живут за счет того, что они выполняют функции по охране труда, по работе за компенсацию по вредности. Сегодня добавился еще один инструмент — по страхованию. Это очень важный инструмент, потому что каждому члену профсоюза будет предоставляться достаточно существенная скидка, начиная от ОСАГО, заканчивая КАСКО», — сказал Вострецов.

Также депутат Госдумы отметил, что желание подписать это соглашение изъявили обе стороны.

«В этом году «Росгосстрах» проявил социальную ответственность. Это такая добрая воля со стороны страховщиков. Коммерческие компании нацелены только на извлечение прибыли, а здесь компания с государственным участием таким образом показывает свое социальное партнерство и свою социальную ориентацию», — объяснил он.

Ранее ФАН сообщал, что «Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ. Генеральный директор российской страховой компании Геннадий Гальперин и депутат Госдумы РФ, председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов подписали соглашение о сотрудничестве.

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россия вострецов росгосстрах страховая компания
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