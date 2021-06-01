Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность

Москва, 1 июня. Государственная страховая компания «Росгосстрах» проявила социальную ответственность, подписав соглашение с Объединением профсоюзов России «Соцпроф». Об этом в беседе с ФАН заявил депутат Госдумы РФ, председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.

Собеседник Федерального агентства новостей рассказал, что Объединение профсоюзов России отличается от Федерации независимых профсоюзов РФ.

«Наши профсоюзы — другие. Наши профсоюзы живут за счет того, что они выполняют функции по охране труда, по работе за компенсацию по вредности. Сегодня добавился еще один инструмент — по страхованию. Это очень важный инструмент, потому что каждому члену профсоюза будет предоставляться достаточно существенная скидка, начиная от ОСАГО, заканчивая КАСКО», — сказал Вострецов.

Также депутат Госдумы отметил, что желание подписать это соглашение изъявили обе стороны.

«В этом году «Росгосстрах» проявил социальную ответственность. Это такая добрая воля со стороны страховщиков. Коммерческие компании нацелены только на извлечение прибыли, а здесь компания с государственным участием таким образом показывает свое социальное партнерство и свою социальную ориентацию», — объяснил он.

Ранее ФАН сообщал, что «Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ. Генеральный директор российской страховой компании Геннадий Гальперин и депутат Госдумы РФ, председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов подписали соглашение о сотрудничестве.