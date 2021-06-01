Игорь Николаев показал редкий кадр с Наташей Королевой в молодости

Москва, 1 июня. Певец и композитор Игорь Николаев поздравил с днем рождения свою бывшую жену, певицу Наташу Королеву. Музыкант показал редкий кадр с экс-супругой.

Исполнительница отметила 48-летие 31 мая. В честь этой даты Николаев опубликовал в Instagram Stories архивный снимок с Королевой времен их брака. На фото композитор позирует в белом костюме, а его бывшая супруга стоит рядом в длинном платье розового цвета.

«С днем рождения!» — коротко подписал кадр с Королевой в молодости певец.

Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в начале 1990-х годов. Их брак продлился почти десять лет, но дети у пары так и не родились. Сейчас композитор женат на певице Юлии Проскуряковой, у них подрастает дочь Вероника, которой осенью исполнится шесть лет.

Наташа Королева замужем за стриптизером и бодибилдером Сергеем Глушко, более известным публике как Тарзан. У супругов есть взрослый сын Архип Глушко, который тоже строит карьеру в шоу-бизнесе.

В честь дня рождения Королева показала поклонникам шикарную фигуру в боди. Фанаты пришли в восторг от прекрасной формы знаменитой певицы.