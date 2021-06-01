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01 июня 22:02
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новостей
22:00
Общество
Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
21:04
Шоу-бизнес
Сын Олега Табакова получил главную роль в комедии «Молодой человек»
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Пользователи Сети из Чехии встали на сторону Москвы в скандале с Прагой

Политика
Пользователи Сети из Чехии встали на сторону Москвы в скандале с Прагой
pixabay.com

Прага, 1 июня. Интернет-пользователи из Чехии подвергли критике министра иностранных дел республики Якуба Кулганека за его высказывания в отношении России.

Дипломат во время недавнего интервью заявил, что именно российская сторона якобы обострила дипломатический скандал с Прагой, включив государство в список недружественных стран. Однако простые граждане Чехии не разделили позицию министра иностранных дел.

Пользователи напомнили Кулганеку, что термины «недружественная страна» и «вражеское государство» — это разные вещи, а Москва и Прага не враги друг другу.

«Министр иностранных дел должен хорошо владеть языками или нанимать переводчика, чтобы не путать эти понятия», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь обратил внимание, что дипломат пытается критиковать сверхдержаву, не имея доказательств.

«Мне стыдно за нас, как никогда раньше», — отметил юзер.

Комментаторы сошлись во мнении, что Европейский союз выполняет приказы Соединенных Штатов и провоцирует Россию. Именно Вашингтон, по словам чехов, намерен помешать сотрудничеству Брюсселя и Москвы.

Россияне ранее раскритиковали призыв главы МИД Чехии исключить республику из «черного списка» недружественных стран. Пользователи Сети считают, что это необходимо заслужить.

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скандал чехия прага Кулганек
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