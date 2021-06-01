Прага, 1 июня. Интернет-пользователи из Чехии подвергли критике министра иностранных дел республики Якуба Кулганека за его высказывания в отношении России.

Дипломат во время недавнего интервью заявил, что именно российская сторона якобы обострила дипломатический скандал с Прагой, включив государство в список недружественных стран. Однако простые граждане Чехии не разделили позицию министра иностранных дел.

Пользователи напомнили Кулганеку, что термины «недружественная страна» и «вражеское государство» — это разные вещи, а Москва и Прага не враги друг другу.

«Министр иностранных дел должен хорошо владеть языками или нанимать переводчика, чтобы не путать эти понятия», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь обратил внимание, что дипломат пытается критиковать сверхдержаву, не имея доказательств.

«Мне стыдно за нас, как никогда раньше», — отметил юзер.

Комментаторы сошлись во мнении, что Европейский союз выполняет приказы Соединенных Штатов и провоцирует Россию. Именно Вашингтон, по словам чехов, намерен помешать сотрудничеству Брюсселя и Москвы.

Россияне ранее раскритиковали призыв главы МИД Чехии исключить республику из «черного списка» недружественных стран. Пользователи Сети считают, что это необходимо заслужить.