Российский посол в Китае Денисов высказался против союза Москвы и Пекина

Пекин, 1 июня. Посол России в Китае Андрей Денисов считает, что заключение формального союза между РФ и КНР станет не самой выгодной стратегией для двух стран.

Дипломат высказал свою точку зрения в статье для сборника, посвященного 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Денисов написал, что формальный союз, в том числе и военно-политический — не самая оптимальная схема развития отношений Пекина и Москвы.

«Наше взаимодействие не направлено против третьих стран, о чем указывается в договоре, а внешняя политика обоих государств не строится на логике блокового подхода и конфронтации с кем бы то ни было», — отметил Денисов.

Ранее политолог Александр Дудчак заявил, что союз Москвы и Пекина мог бы стать катастрофой для Вашингтона. По его словам, политика Белого дома подталкивает Китай и Россию к вынужденному союзу.