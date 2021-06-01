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01 июня 22:01
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новостей
22:00
Общество
Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
21:04
Шоу-бизнес
Сын Олега Табакова получил главную роль в комедии «Молодой человек»
Все новости

Путин пригласил многодетную семью из Надыма отдохнуть в Сочи

Общество
Путин пригласил многодетную семью из Надыма отдохнуть в Сочи
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Надым, 1 июня. Президент России в День защиты детей пообщался онлайн с многодетными семьями. Он порекомендовал семье из Надыма полететь в Сочи.

На связь с президентом вышли многодетные семьи, награжденные орденом «Родительская слава». Одной из них семей оказались Геннадий и Оксана Гавриленко из Надыма. У них восемь детей. Геннадий рассказал, что они намерены отправиться в Геленджик на автомобиле. Президент же обратил внимание на то, что преодолеть пять тысяч километров с восемью детьми не так просто, и порекомендовал ямальцам полететь на самолете. Причем не в Геленджик, а в Сочи, пишет «Ямал-Регион».

«Если сядете всей семьей на самолет, спокойно прилетите в Сочи, скажем, а здесь мы вам организуем хороший отдых и машинку дадим, чтобы вы могли покататься, посмотреть олимпийские объекты», — сказал Путин

Президент РФ продолжает активно поддерживать семьи и разрабатывать все новые идеи для их поддержки. Так он поручил кабмину разработать подходы для формирования целостной системы мер поддержки родителей с детьми с целью минимизации риска бедности в стране.

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Все новости / Общество / Путин пригласил многодетную семью из Надыма отдохнуть в Сочи
президент семья приглашение
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