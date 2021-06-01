Путин пригласил многодетную семью из Надыма отдохнуть в Сочи

Надым, 1 июня. Президент России в День защиты детей пообщался онлайн с многодетными семьями. Он порекомендовал семье из Надыма полететь в Сочи.

На связь с президентом вышли многодетные семьи, награжденные орденом «Родительская слава». Одной из них семей оказались Геннадий и Оксана Гавриленко из Надыма. У них восемь детей. Геннадий рассказал, что они намерены отправиться в Геленджик на автомобиле. Президент же обратил внимание на то, что преодолеть пять тысяч километров с восемью детьми не так просто, и порекомендовал ямальцам полететь на самолете. Причем не в Геленджик, а в Сочи, пишет «Ямал-Регион».

«Если сядете всей семьей на самолет, спокойно прилетите в Сочи, скажем, а здесь мы вам организуем хороший отдых и машинку дадим, чтобы вы могли покататься, посмотреть олимпийские объекты», — сказал Путин

Президент РФ продолжает активно поддерживать семьи и разрабатывать все новые идеи для их поддержки. Так он поручил кабмину разработать подходы для формирования целостной системы мер поддержки родителей с детьми с целью минимизации риска бедности в стране.