Юный водитель сбил женщин с детьми в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 1 июня. Молодой водитель не справился с управлением при повороте и сбил двух женщин с детьми. Пострадавшие госпитализированы.

Авария произошла в Кабардино-Балкарии, когда две женщины с детьми переходили дорогу в неположенном месте. Водитель за рулем ВАЗа совершал поворот и не справился с управлением, в результате чего наехал на пешеходов. После столкновения автомобиль влетел в припаркованную неподалеку машину.

В результате ДТП четверо человек были госпитализированы с травмами. Среди пострадавших пятимесячный ребенок и годовалая девочка. О состоянии 20-летнего водителя не сообщается. Полиция проводит проверку по факту аварии.

Мигрант за рулем иномарки сбил школьницу в Петербурге, сообщал ФАН. Пешеход перебегала дорогу вне положенной зоны.