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новостей
22:00
Общество
Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
21:04
Шоу-бизнес
Сын Олега Табакова получил главную роль в комедии «Молодой человек»
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Юный водитель сбил женщин с детьми в Кабардино-Балкарии

Происшествия
Юный водитель сбил женщин с детьми в Кабардино-Балкарии
35.мвд.рф  /  пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области

Нальчик, 1 июня. Молодой водитель не справился с управлением при повороте и сбил двух женщин с детьми. Пострадавшие госпитализированы.

Авария произошла в Кабардино-Балкарии, когда две женщины с детьми переходили дорогу в неположенном месте. Водитель за рулем ВАЗа совершал поворот и не справился с управлением, в результате чего наехал на пешеходов. После столкновения автомобиль влетел в припаркованную неподалеку машину.

В результате ДТП четверо человек были госпитализированы с травмами. Среди пострадавших пятимесячный ребенок и годовалая девочка. О состоянии 20-летнего водителя не сообщается. Полиция проводит проверку по факту аварии.

Мигрант за рулем иномарки сбил школьницу в Петербурге, сообщал ФАН. Пешеход перебегала дорогу вне положенной зоны.

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Все новости / Происшествия / Юный водитель сбил женщин с детьми в Кабардино-Балкарии
дтп люди сбил
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