Карло Анчелотти подписал трехлетний контракт с мадридским «Реалом»

Мадрид, 1 июня. Итальянец Карло Анчелотти занял пост главного тренера «королевского» клуба.

Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила, что Карло Анчелотти возглавил клуб. С 61-летним специалистом был заключен контракт на три сезона. С 2019 года Анчелотти возглавлял английский «Эвертон».

Примечательно, что итальянец во второй раз занял пост главного тренера «сливочных». Он возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год. Под руководством Анчелотти мадридский клуб выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Минувший сезон Ла Лиги «Реал» завершил на втором месте.

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