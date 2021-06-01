Женщина голыми руками отбила своих собак от медведицы

Вашингтон, 1 июня. Отважная собачница столкнула медведя с забора, чтобы защитить своих питомцев. Происшествие случилось в Калифорнии. Кадры с камеры видеонаблюдения попали в TikTok.

Медведица залезла на забор придомовой территории и пыталась схватить выбежавших на шум собак. В тот момент из дома выбежала хозяйка и столкнула названную гостью обратно. Мать и ее медвежата вынуждены были пуститься в бегство.

Дикое животное нанесло незначительную травму одной из собак, сообщает героиня видео.

Взрослый медведь обчистил мусорный бак в дачном поселке в Южно-Курильске, ранее сообщал ФАН. Очевидцы выставили видео в Сеть.