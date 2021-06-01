Власти Марокко арестовали планировавших теракты боевиков ИГ

Рабат, 1 июня. Компетентным властям Марокко удалось арестовать двух боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ, согласно сообщениям местных СМИ.

Сотрудники Центрального бюро судебных расследований Главного управления контроля над национальными территориями задержали двух человек в возрасте 24 и 37 лет, действовавших на окраинах городов Миссур и Таза на севере страны. Одного из преступников ранее уже задерживали. Он подозревался в связях с террористическими организациями после своего возвращения из зон конфликтов в Сирии и Ираке, где, вероятно, вступил в ряды ИГ.

Компетентные органы провели обыски в домах подозреваемых, в результате которых изъяли хранившиеся там электронные устройства, камуфляжную одежду и холодное оружие, сообщил источник в службах безопасности Марокко. Оба боевика планировали провести террористические операции внутри страны, нацеленные на жизненно важные объекты, такие как штаб-квартира службы безопасности и пункты вооруженных сил.

Органы государственной прокуратуры в течение некоторого времени следили за задержанными, чтобы раскрыть детали планируемых ими атак и выйти на их возможных соучастников.

Центральное бюро судебных расследований (ЦБСР), сотрудники которого проводили операцию по задержанию, является силовым ведомством, основанным в 2015 году в целях борьбы с преступностью и терроризмом. Оно входит в структуру спецслужб Главного управления контроля над национальной территорией Королевства Марокко. Сотрудники ЦБСР в основном борются с экстремистскими ячейками, незаконным оборотом наркотиков, крупными преступными операциями и похищениями людей.