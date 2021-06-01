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новостей
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
21:04
Шоу-бизнес
Сын Олега Табакова получил главную роль в комедии «Молодой человек»
21:03
Шоу-бизнес
Актер Станислав Садальский возмутился поведением Марии Максаковой
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Власти Марокко арестовали планировавших теракты боевиков ИГ

Африка
Власти Марокко арестовали планировавших теракты боевиков ИГ
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Рабат, 1 июня. Компетентным властям Марокко удалось арестовать двух боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ, согласно сообщениям местных СМИ.

Сотрудники Центрального бюро судебных расследований Главного управления контроля над национальными территориями задержали двух человек в возрасте 24 и 37 лет, действовавших на окраинах городов Миссур и Таза на севере страны. Одного из преступников ранее уже задерживали. Он подозревался в связях с террористическими организациями после своего возвращения из зон конфликтов в Сирии и Ираке, где, вероятно, вступил в ряды ИГ.

Компетентные органы провели обыски в домах подозреваемых, в результате которых изъяли хранившиеся там электронные устройства, камуфляжную одежду и холодное оружие, сообщил источник в службах безопасности Марокко. Оба боевика планировали провести террористические операции внутри страны, нацеленные на жизненно важные объекты, такие как штаб-квартира службы безопасности и пункты вооруженных сил.

Органы государственной прокуратуры в течение некоторого времени следили за задержанными, чтобы раскрыть детали планируемых ими атак и выйти на их возможных соучастников.

Центральное бюро судебных расследований (ЦБСР), сотрудники которого проводили операцию по задержанию, является силовым ведомством, основанным в 2015 году в целях борьбы с преступностью и терроризмом. Оно входит в структуру спецслужб Главного управления контроля над национальной территорией Королевства Марокко. Сотрудники ЦБСР в основном борются с экстремистскими ячейками, незаконным оборотом наркотиков, крупными преступными операциями и похищениями людей.

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Все новости / Африка / Власти Марокко арестовали планировавших теракты боевиков ИГ
иг марокко
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