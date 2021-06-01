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новостей
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
21:04
Шоу-бизнес
Сын Олега Табакова получил главную роль в комедии «Молодой человек»
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Дочь Успенской легла под пож пластического хирурга после перелома челюсти

Шоу-бизнес
Дочь Успенской легла под пож пластического хирурга после перелома челюсти
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 1 июня. Единственная дочь королевы шансона Любови Успенской легла под нож ради карьеры певицы. Звездная мама уверена, что талантливая наследница превзойдет ее успех.

Артистка не может нарадоваться наконец-то спокойным отношениям с дочерью, 31-летней Татьяной Плаксиной. После долгожданного примирения звезда со всеми силами взялась за карьеру наследницы. Однако для успешного старта Успенская занялась не только репертуаром Тани, но и ее внешностью. Лицо девушки пострадало после неудачного падения с велосипеда — она слопала челюсть и выбила несколько зубов.

Плаксина всегда выступала с критикой девушек, который ложатся под нож хирурга. Однако ради сцены и под натиском матери она сдалась и решилась на операцию. Колдовали над лицом Татьяны врачи из Армении. Результаты пластики Успенская пока держит в тайне, но уже вовсю рекламирует свою дочь в соцсетях. Звезда уверена, что дочь покорит миллионы россиян своим талантом. Первые синглы Плаксина запишет с профессиональными музыкантами из Латинской Америки, которых наняла ее мама.

По словам Успенской, ее дочь завязала со всеми пагубными пристрастиями и вот уже четыре месяца ведет здоровый образ жизни. Артистка считает, что Татьяна смогла преодолеть личный кризис и стать другим человеком.

«Сегодня она вообще не понимает, что такое наркотики и алкоголь, она занимается йогой. Лечимся», — заявила Успенская в эфире телеканала НТВ.

Но даже после примирения с дочерью в жизни певицы не все спокойно. Весной она решила подать на развод с супругом, бизнесменом Александром Плаксиным. Мужчина подал встречный иск на раздел совместно нажитого имущества. Друзья Успенской назвали поступок Плаксина "ударом в спину" и сообщили, что на фоне стресса у нее появились серьезные проблемы со здоровьем.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочь Успенской легла под пож пластического хирурга после перелома челюсти
здоровье успенская плаксина
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