Дочь Успенской легла под пож пластического хирурга после перелома челюсти

Москва, 1 июня. Единственная дочь королевы шансона Любови Успенской легла под нож ради карьеры певицы. Звездная мама уверена, что талантливая наследница превзойдет ее успех.

Артистка не может нарадоваться наконец-то спокойным отношениям с дочерью, 31-летней Татьяной Плаксиной. После долгожданного примирения звезда со всеми силами взялась за карьеру наследницы. Однако для успешного старта Успенская занялась не только репертуаром Тани, но и ее внешностью. Лицо девушки пострадало после неудачного падения с велосипеда — она слопала челюсть и выбила несколько зубов.

Плаксина всегда выступала с критикой девушек, который ложатся под нож хирурга. Однако ради сцены и под натиском матери она сдалась и решилась на операцию. Колдовали над лицом Татьяны врачи из Армении. Результаты пластики Успенская пока держит в тайне, но уже вовсю рекламирует свою дочь в соцсетях. Звезда уверена, что дочь покорит миллионы россиян своим талантом. Первые синглы Плаксина запишет с профессиональными музыкантами из Латинской Америки, которых наняла ее мама.

По словам Успенской, ее дочь завязала со всеми пагубными пристрастиями и вот уже четыре месяца ведет здоровый образ жизни. Артистка считает, что Татьяна смогла преодолеть личный кризис и стать другим человеком.

«Сегодня она вообще не понимает, что такое наркотики и алкоголь, она занимается йогой. Лечимся», — заявила Успенская в эфире телеканала НТВ.

Но даже после примирения с дочерью в жизни певицы не все спокойно. Весной она решила подать на развод с супругом, бизнесменом Александром Плаксиным. Мужчина подал встречный иск на раздел совместно нажитого имущества. Друзья Успенской назвали поступок Плаксина "ударом в спину" и сообщили, что на фоне стресса у нее появились серьезные проблемы со здоровьем.