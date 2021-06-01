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01 июня 22:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
21:04
Шоу-бизнес
Сын Олега Табакова получил главную роль в комедии «Молодой человек»
21:03
Шоу-бизнес
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Енот-блогер из Челябинска отправился покорять Петербург и Дальний Восток

  /   Обновлено: 01 июня 2021 20:42
Общество
Енот-блогер из Челябинска отправился покорять Петербург и Дальний Восток
pixabay.com

Челябинск, 1 июня. Известный на всю Россию енот Витя из Челябинска, который зимой победил в телешоу, отправился в путешествие по стране.

Вместе с хозяевами Витя планирует посетить Петербург и Москву. Оттуда семья отправится любоваться красотами Черноморского побережья, а затем — покорять Дальний Восток.

«Проехав первые 200 км, мы посетили Свердловскую область и его столицу г. Екатеринбург. Погуляли по набережной в дружной компании. Витямбу от эмоций сморило в сон», — написали хозяева енота в его персональном Instagram.

Во второй день путешествия семья Шиляевых побывала на реке Кама. После этого они отправились по направлению к Ижевску. Оттуда путешественники поедут в Йошкар-Олу и Нижний Новгород. 5 июня енот Витя планирует прибыть в Петербург, где примет участие в полумарафоне.

В конце декабря енот Витя принял участие в телешоу на Первом канале и завоевал сердца зрителей своими хулиганскими проделками. Зрителей проекта покорило видео, на котором енот, вопреки запретам хозяев, уронил с подоконника цветочный горшок.

 

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путешествие енот хорошие новости россии
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