Енот-блогер из Челябинска отправился покорять Петербург и Дальний Восток

Челябинск, 1 июня. Известный на всю Россию енот Витя из Челябинска, который зимой победил в телешоу, отправился в путешествие по стране.

Вместе с хозяевами Витя планирует посетить Петербург и Москву. Оттуда семья отправится любоваться красотами Черноморского побережья, а затем — покорять Дальний Восток.

«Проехав первые 200 км, мы посетили Свердловскую область и его столицу г. Екатеринбург. Погуляли по набережной в дружной компании. Витямбу от эмоций сморило в сон», — написали хозяева енота в его персональном Instagram.

Во второй день путешествия семья Шиляевых побывала на реке Кама. После этого они отправились по направлению к Ижевску. Оттуда путешественники поедут в Йошкар-Олу и Нижний Новгород. 5 июня енот Витя планирует прибыть в Петербург, где примет участие в полумарафоне.

В конце декабря енот Витя принял участие в телешоу на Первом канале и завоевал сердца зрителей своими хулиганскими проделками. Зрителей проекта покорило видео, на котором енот, вопреки запретам хозяев, уронил с подоконника цветочный горшок.