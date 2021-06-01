Фондовый рынок РФ вырос вместе с нефтью

Москва, 1 июня. Акции компаний из России продемонстрировали положительную динамику по итогам торгов 1 июня.

Фондовая биржа России показала рост, как и котировки нефти. Среди повлиявших на тренд факторов — вести из министерского комитета ОПЕК+ о сохранении плана по добыче. Свою роль сыграли и инвесторские настроения по восстановлению экономики из-за поэтапного ухода от системы локдаунов. Об этом пишет «Интерфакс».

Московская биржа вышла на новый исторический максимум, однако позже ее позиции немного снизились. Индекс составил 3764,59 пункта, прибавив 1,2%. Максимальное значение IMOEX, зафиксированное в течение дня, достигало 3784,59 пункта. Индекс РТС вырос на 1% и расположился у позиции в 1614,12 пункта. Основная масса blue chips на площадке подорожала в среднем на 3,3%.

Американская валюта присоединилась к тенденции и показала небольшое укрепление до 73,47 рубля, добавив к предыдущему значению 0,04 рубля. Елены Кожухова из ИК «Велес Капитал» полагает, что нефтяные котировки поднялись за счет итогов заседания ОПЕК+. В число акций российских компаний, которые вышли на позитивный тренд, попали бумаги «Лукойла» (+3,3%), «Газпром нефти» (+2,5%), «Роснефти» (+2,4%), АФК «Системы» (+1,8%).

Перечень самых крупнейших компаний по величине доходности акций составили в компании BCG. В данный топ вошли также резиденты Российской Федерации.