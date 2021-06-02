Одинокая в толпе: печальная судьба Мэрилин Монро — самой желанной женщины Голливуда

В 2021 году 95 лет исполнилось бы знаменитой на весь мир актрисе, певице, секс-символу Голливуда, модели Мэрилин Монро. Родилась звезда в первый день лета, 1 июня, и прожила яркую, насыщенную, но при этом короткую и не самую счастливую жизнь. Что скрывала самая красивая блондинка Голливуда за смехом и ослепительной улыбкой, почему ни один мужчина не смог излечить глубокую детскую травму актрисы и зачем Мэрилин решила так рано уйти из жизни — в материале ФАН.

Трудное детство

Настоящее имя Мэрилин Монро — Норма Джин Мортенсон, она родилась 1 июня 1926 года. Практически все детство будущей артистки прошло в приютах и приемных семьях: мать не стремилась участвовать в ее воспитании, отдавая все время и силы работе. С трудом заработав необходимую для покупки дома сумму, родительница забрала Норму и перевезла в Голливуд. Там женщине поставили диагноз «параноидальная шизофрения», она провела остаток дней в больнице, а юная Монро снова осталась сиротой. В 16 лет Норме пришлось бросить школу и выйти замуж за 21-летнего Джеймса Догерти, чтобы снова не возвращаться в приют. Именно этот союз стал своеобразным трамплином для девушки, грезившей о славе и карьере модели.

Первый контракт и первое разочарование в любви

Через год после свадьбы Джеймс пошел работать в торговый флот, а Мэрилин — на авиационный завод фирмы Radioplane Co. В июне 1945 года на предприятие приехал военный фотограф, чтобы сделать пропагандистские снимки. Там он и увидел молодую очаровательную Норму Догерти. Девушка впечатлила фотографа, он предложил Монро позировать за 5 долларов в час, на что та моментально согласилась.

Снимки с профессиональной фотосессии оказались в руках кинематографистов, Норме стали предлагать сниматься для журналов. Буквально за год Монро успел появиться на страницах 30 изданий. Девушку заметили, и в августе 1946-го студия 20th Century Fox предложила юной красавице контракт. Достижениям супруги Джеймс Догерти не возрадовался: ему хотелось тихой семейной жизни, к тому же его мужское эго не могло смириться с тем, что жена оказалась гораздо успешнее. Пара распалась, и каждый из супругов пошел своей дорогой.

Первые шаги в кино

Global Look Press / Marilyn Monroe Productions

Подписав контракт со студией и разведясь с мужем, Норма осветлила волосы, поменяла не только имидж, но и собственное имя на более звучное — Мэрилин Монро.

Одной из первых серьезных работ для Мэрилин стала роль в фильме «Хористки», затем она появилась в фильме «Счастливая любовь». Однако ошеломительного успеха картины не получили, поэтому девушка возвращается к работе модели. На этом поприще ей везет больше: Монро впервые снимают в обнаженном виде, сделанные фотографии в 1953 году появляются на одном из разворотов Playboy.

Попыток найти себя в кино Мэрилин не оставляет. Актрису приглашают в фильмы «Асфальтовые джунгли», «Правый крест», «Из жизни родного города», «Все о Еве». Но все эти съемки не принесли ей мегапопулярности. Создавалось впечатление, что девушку брали в кино, скорее, в качестве украшения, нежели из-за ее таланта.

Голливудская Аллея Славы

Global Look Press / Marilyn Monroe Productions

Доказать всем, что она не только красивая модель, но и талантливая и способная актриса, Монро смогла в 1951 году после выхода фильмов «Давай поженимся» и «Можно входить без стука». Ну а киноленты «Джентльмены предпочитают блондинок» и «Как выйти замуж за миллионера» позволили Монро стать самой кассовой актрисой Голливуда. Вскоре она удостаивается награды «Самая популярная актриса», а на голливудской Аллее Славы появляется звезда Мэрилин Монро.

Депрессия и наркотики

wikipedia.org / Cecil W. Stoughton / Public Domain

У Мэрилин Монро было все: деньги, поклонники, мужчины, слава и признание, ей даже удалось создать собственную кинокомпанию Marylin Monroe Production. Но при этом секс-символ Голливуда страдала от одиночества. Травма детства, в котором у девушки не было отца, мешала достичь ей счастья в личной жизни. В каждом мужчине Монро искала защиту и заботу, но из-за ее амплуа некоторые партнеры воспринимали девушку несерьезно. За свою жизнь Мэрилин была замужем трижды — и ни один брак не закончился хеппи-эндом.

Из-за постоянных внутренних переживаний и депрессии Монро приостановила карьеру в кино, пытаясь наладить личную жизнь. Актриса хотела семью и ребенка, но наступившая в 1957 году беременность оказалась внематочной и ее пришлось прекратить. В этом же году знаменитость была госпитализирована из-за передозировки наркотиками.

Кадр из фильма «В джазе только девушки» / Prt Scr

В 1958 году Мэрилин возвращается в Голливуд и снимается в знаменитой кинокартине «В джазе только девушки» и еще в нескольких фильмах. Съемки продолжаются до 1962 года. Снимать становится очень сложно: Монро постоянно забывает свой текст, опаздывает, приходит в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Последние съемки

Global Look Press / Marilyn Monroe Productions

Последний фильм, в котором снялась Мэрилин, стала драма «Неприкаянные». Во время съемок здоровье актрисы было сильно подорвано: она испытывала сильные боли из-за камней в желчном пузыре, а проблемы с наркотиками были такими серьезными, что макияж ей наносили, пока она еще спала под действием барбитуратов. В 1961 году Монро перенесла операцию в связи с эндометриозом и холецистэктомию и провела четыре месяца в больнице. Также некоторое время она лечилась от депрессии в психиатрической больнице.

В августе 1962 года в возрасте 36 лет Мэрилин была найдена мертвой в собственной спальне. Она сжимала в руке телефонную трубку. В комнате было много опустошенных пузырьков от лекарств. Имела место версия о передозировке лекарств, а именно пентобарбитала, но были и подозрения об убийстве. Слухи о связях с президентом Кеннеди сделали свое дело, в обществе много говорили о политическом заказе. Но официальной версией смерти знаменитой блондинки все-таки считают самоубийство.