Экс-президент Армении Кочарян призвал урезать власть премьер-министра

Ереван, 1 июня. Решение властей Армении перейти к парламентской системе правления было опрометчивым шагом. Об этом заявил экс-президент страны Роберт Кочарян.

Политик уверен, что необходимо урезать полномочия премьер-министра. По его словам, ни один глава правительства не имел столько власти, как сейчас.

«Говорить о парламентской республике — это просто опрометчиво. Это был, мне кажется, неправильный шаг», — заявил Кочарян.

Бывший президент Армении добавил, что в политической системе нарушены все сдержки и противовесы. По этой причине ее необходимо менять.

Ранее стало известно, что политический альянс «Мой шаг», которым руководит исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян, лидирует в предвыборной гонке. По данным компании MPG, политическое объединение поддерживают 22,9% опрошенных.