Тему волонтерства обсудили в правительстве Калининградской области

Калининград, 1 июня. Заявку на участие Калининградской области во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» поддержали в местном правительстве.

Связанные с волонтерством вопросы обсуждались в ходе заседания межведомственного совета по развитию добровольчества. Председателем собрания была вице-премьер Наталья Ищенко.

«Благодарю всех, кто также участвует в этом процессе как в рамках общероссийской акции, так и в формате деятельности своих организаций», — передает ее слова «Социальный Калининград».

Во время заседания обсуждалась и тема перспектив развития волонтерского движения в регионе. Помимо этого было установлено внедрение стандарта местного событийного волонтерства.

Добровольцы из Набережных Челнов ранее помогли двум бездомным устроиться на работу. Нуждающихся заняли на делянке — они рубят дрова и вяжут веники. Условия труда подразумевают проживание, пропитание и зарплату.