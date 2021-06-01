Sohu: уникальный российский авианосец «Варан» заставит США захлебнуться от зависти

Пекин, 1 июня. Перспективный авианосец, который может быть в скором времени построен в России, вызовет зависть у руководства Соединенных Штатов, уверены аналитики из Китая.

РФ нуждается в новом авианесущем корабле, однако реализация подобного проекта обойдется весьма недешево, ввиду чего инженеры предложили постройку двух десантных кораблей, имеющих на борту истребители с вертикальным взлетом, отметили авторы китайского издания Sohu, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия».

Современные тенденции сводятся к тому, что классические авианосцы являются ненужными и малоэффективными кораблями, причем руководство ВМФ РФ также разделяет подобные взгляды, заявили эксперты. По их словам, проектируемый в России десантный корабль превосходит по размерам и возможностям подобную морскую технику, отметили авторы статьи.

«Итак, нужен ли России такой десантный корабль, и если да, то зачем?», — пишут журналисты Sohu.

Оптимальным вариантом размещения подобных кораблей является переброска их к Курильским островам, считают аналитики из КНР. Они объяснили, что российский корабль «Варан» является универсальной платформой, способной высаживать десант, нести на борту самолеты, а также выполнять функции плавучего госпиталя или судна снабжения. Авторы материала добавили, что такое уникальное модульное решение заставит захлебнуться от зависти даже США.

Ранее контр-адмирал Владимир Дудко назвал авианосец «Адмирал Кузнецов» одним из самых мощных кораблей Северного флота РФ. Еще одной грозой морей и океанов, имеющейся в распоряжении военнослужащих СФ, является тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», считает эксперт.