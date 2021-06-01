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новостей
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
21:04
Шоу-бизнес
Сын Олега Табакова получил главную роль в комедии «Молодой человек»
21:03
Шоу-бизнес
Актер Станислав Садальский возмутился поведением Марии Максаковой
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Sohu: уникальный российский авианосец «Варан» заставит США захлебнуться от зависти

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Армия
Sohu: уникальный российский авианосец «Варан» заставит США захлебнуться от зависти
npkb.ru  /  Невское проектно-конструкторское бюро

Пекин, 1 июня. Перспективный авианосец, который может быть в скором времени построен в России, вызовет зависть у руководства Соединенных Штатов, уверены аналитики из Китая.

РФ нуждается в новом авианесущем корабле, однако реализация подобного проекта обойдется весьма недешево, ввиду чего инженеры предложили постройку двух десантных кораблей, имеющих на борту истребители с вертикальным взлетом, отметили авторы китайского издания Sohu, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия».

Современные тенденции сводятся к тому, что классические авианосцы являются ненужными и малоэффективными кораблями, причем руководство ВМФ РФ также разделяет подобные взгляды, заявили эксперты. По их словам, проектируемый в России десантный корабль превосходит по размерам и возможностям подобную морскую технику, отметили авторы статьи.

«Итак, нужен ли России такой десантный корабль, и если да, то зачем?», — пишут журналисты Sohu.

Оптимальным вариантом размещения подобных кораблей является переброска их к Курильским островам, считают аналитики из КНР. Они объяснили, что российский корабль «Варан» является универсальной платформой, способной высаживать десант, нести на борту самолеты, а также выполнять функции плавучего госпиталя или судна снабжения. Авторы материала добавили, что такое уникальное модульное решение заставит захлебнуться от зависти даже США.

Ранее контр-адмирал Владимир Дудко назвал авианосец «Адмирал Кузнецов» одним из самых мощных кораблей Северного флота РФ. Еще одной грозой морей и океанов, имеющейся в распоряжении военнослужащих СФ, является тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», считает эксперт.

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россия сша варан авианосец sohu
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