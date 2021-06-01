Власти Дагестана предложили установить в Дербенте киноэкран высотой в восемь этажей

Махачкала, 1 июня. Госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров предложил создать в городе Дербенте кинотеатр на открытом воздухе с экраном в восьмиэтажный дом. Это решение также позволит частично скрыть от глаз незаконно возводимое строение, считает чиновник.

Как объяснил Абакаров, возведение многоэтажного дома началось еще в 2015 году. Изначально он должен был состоять из трех этажей, но позднее застройщик смог получить разрешение на строительство еще пяти этажей.

Это решение, по словам госсекретаря, было незаконным. Власти в настоящее время пытаются его оспорить, но процесс затягивается. При этом возводимое строение портит вид местного центрального парка.

«Здание строится в зоне рекреационного назначения, многоквартирные многоэтажные дома тут возводить нельзя. Дом портит вид парка имени Низами Гянджеви. Мы придумали одну идею, и я хочу посоветоваться с вами, жителями Дербента. Мы хотим поставить между парком и многоэтажкой самый большой экран кинотеатра под открытым небом. Как вам такая идея?» — обратился к горожанам Абакаров посредством своего Instagram-аккаунта.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане насчитывается более 450 многоквартирных домов, построенных с нарушениями законодательства и различных градостроительных норм. В настоящее время республиканские власти прорабатывают механизмы, которые позволят узаконить эти строения.