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23:30
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Жители Днепропетровской области решили восстановить СССР
23:25
Экономика
Эксперт указал на косвенную поддержку Киевом «Северного потока — 2»
23:21
Общество
Мраморное море в Турции оказалось в «слизи» из-за отходов
23:21
Спорт
Сборная России крупно обыграла Белоруссию на ЧМ по хоккею
23:19
Экономика
Украина превратила авиазавод «Антонов» в символ позора
23:18
Общество
Оксана Федорова: благотворительность — это не только финансовая помощь
23:17
Общество
Психолог перечислила главные ошибки россиян в организации детского отдыха летом
23:16
Общество
Дмитрия Гудкова могут осудить по статье о причинении имущественного вреда
23:03
Политика
Украинский политолог поставил на место критикующего «СП-2» Зеленского
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22:28
Африка
Танзания ищет новых партнеров и восстанавливает отношения с Африканским союзом
22:26
Общество
ВОЗ хочет расширить сотрудничество с РФ в сфере IT-технологий в медицине
22:25
Африка
Радикалы совершили серию нападений в центрально-западной части Нигерии
22:22
Африка
Минимум восемь человек стали жертвами боевиков на юго-востоке Нигера
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Власти Дагестана предложили установить в Дербенте киноэкран высотой в восемь этажей

Общество
Власти Дагестана предложили установить в Дербенте киноэкран высотой в восемь этажей
wikipedia.org  /  Mehr News Agency / CC-BY 4.0

Махачкала, 1 июня. Госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров предложил создать в городе Дербенте кинотеатр на открытом воздухе с экраном в восьмиэтажный дом. Это решение также позволит частично скрыть от глаз незаконно возводимое строение, считает чиновник.

Как объяснил Абакаров, возведение многоэтажного дома началось еще в 2015 году. Изначально он должен был состоять из трех этажей, но позднее застройщик смог получить разрешение на строительство еще пяти этажей.

Это решение, по словам госсекретаря, было незаконным. Власти в настоящее время пытаются его оспорить, но процесс затягивается. При этом возводимое строение портит вид местного центрального парка.

«Здание строится в зоне рекреационного назначения, многоквартирные многоэтажные дома тут возводить нельзя. Дом портит вид парка имени Низами Гянджеви. Мы придумали одну идею, и я хочу посоветоваться с вами, жителями Дербента. Мы хотим поставить между парком и многоэтажкой самый большой экран кинотеатра под открытым небом. Как вам такая идея?» — обратился к горожанам Абакаров посредством своего Instagram-аккаунта.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане насчитывается более 450 многоквартирных домов, построенных с нарушениями законодательства и различных градостроительных норм. В настоящее время республиканские власти прорабатывают механизмы, которые позволят узаконить эти строения.

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Все новости / Общество / Власти Дагестана предложили установить в Дербенте киноэкран высотой в восемь этажей
россия дагестан дербент незаконная застройка киноэкран
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