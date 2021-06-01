Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота

Отношения между Центральноафриканской Республикой и Чадом обострились после инцидента на границе двух государств, когда Вооруженные силы ЦАР (FACA) преследовали боевиков из разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Армия обнаружила радикалов во время патрулирования возле поселения Банг и ликвидировала их на северных рубежах страны. По версии Нджамены, погибли шесть чадских солдат. Республика объявила, что за их гибель ответственны центральноафриканцы.

Граница с Чадом находится под усиленной защитой военнослужащих ЦАР после гибели президента соседней республики Идриса Деби. Власти опасаются, что теперь Нджамена может стать источником дестабилизации. При этом FACA запрещено входить в Чад даже в рамках контртеррористических операций и преследования боевиков.

В экспертном сообществе считают, что не последнюю роль в эскалации ситуации играет Франция. Европейское государство утратило влияние в бывших колониях и только кризис может помочь Парижу сохранить позиции в Африке. В связи с этим Пятая республика использует нестабильную обстановку в Нджамене как плацдарм для вмешательства во внутренние дела Банги.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, какую роль Чад сыграл в кризисе Центральноафриканской Республики.

Как показания очевидцев нивелировали вбросы иностранных СМИ

Чадские и профранцузские СМИ используют произошедшее для обвинения центральноафриканских войск в нарушении пересечения территориальной границы. Ангажированные журналисты заявляют, что армия ЦАР вошла в Чад и именно она несет ответственность за гибель местных бойцов.

Однако жители Банга, которые стали свидетелями столкновения национальной армии с бандитами, утверждают, что эта информация не соответствует действительности. Очевидцы рассказали, что на самом деле произошло на приграничных территориях.

«Я видел начало боя. Наемники замаскировались под мирных жителей, и никто сразу не понял, что они преступники. Но они открыли огонь по FACA. Сражение завязалось всего в нескольких метрах от границы», — рассказал мужчина по имени Лоран (имя свидетеля изменено для его защиты).

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Сергей Чемеков

Многие люди возмущены тем, как иностранные журналисты пытаются переложить ответственность на ЦАР и ее армию:

«Солдаты только защищали границу от наемников, которые все время прибывают из Чада. Они приходят с оружием, чтобы убивать нас и грабить. FACA не входили на чадскую территорию, это боевики прорвались к нам».

Еще одна местная жительница подтвердила эти утверждения и отметила, что армии Чада следует лучше охранять границы и не допускать прохождения боевиков на территорию ЦАР.

Детали инцидента выявит расследование

Показания свидетелей говорят о том, что Нджамена несправедливо обвинила соседа в убийстве чадских военнослужащих. Очевидно, что за их смерть ответственны местные наемники.

Центральноафриканские власти готовы сотрудничать с Чадом, чтобы выяснить правду о столкновении на границе. Правительство республики предложило создать совместную комиссию для расследования инцидента. В Банги настаивают, что конфликт спровоцировали радикалы.

Посол России в африканской стране Владимир Титоренко ранее предупреждал, что в последние дни ситуация на северных границах значительно обострилась. Вооруженные формирования предпринимали многочисленные попытки подорвать безопасность на рубежах двух африканских государств.

Участие чадских наемников в попытке госпереворота на территории ЦАР

На данный момент существует множество доказательств, которые указывают на участие чадских наемников в попытке государственного переворота в ЦАР со стороны экс-президента Франсуа Бозизе и подконтрольной ему «Коалиции». Один из инцидентов произошел 21 января 2021 года, когда вооруженные силы республики провели спецоперацию в деревне Задо.

Населенный пункт расположен всего в 25 километрах от Банги. Бойцы национальной армии нейтрализовали 50 боевиков CPC. Большая часть радикалов оказалась выходцами из Чада и Судана. На телах убитых обнаружили знаки отличия армии соседней с ЦАР африканской страны: береты, кокарды, ремни и ножи.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

В рамках операции военнослужащие FACA изъяли мобильные устройства с сим-картами чадских операторов. Среди контактов ликвидированных радикалов оказались номера абонентов из Ливии, Франции, Судана и других иностранных государств.

Помимо прочего, на гаджетах обнаружили аудио- и видеозаписи. Однако самый большой интерес представляют фото с военной техникой и военнослужащими армии Чада. На нескольких изображениях фигурируют Махамат аль-Катима — главарь центральноафриканской группировки MPC из состава «Коалиции патриотов за перемены».

Один из изъятых телефонов принадлежал Махамату Баширу, который предположительно является чадским гражданином и военнослужащим спецподразделения. Судя по фото, на которых он позирует с Аль-Катимом, боевик входит в ближайшее окружение полевого командира группировки. Лидер MPC и сам в прошлом служил в армии Чада. Вероятнее всего, Башир выступал в качестве водителя-охранника или инструктора.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

При этом следствие установило, что изъятые из телефона снимки сделаны на территории ЦАР, в населенных пунктах Сидо, Кабо и Задо. Скорее всего, именно по этим фотографиям и был выстроен маршрут передвижения боевиков.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Тогда радикалам удалось пересечь почти всю территорию страны и достигнуть поселка в окрестностях столицы. Неопровержимым доказательством участия чадских наемников стали документы о прохождении границы между Чадом и Центральноафриканской Республикой.

Французский след: кто обучал и координировал радикалов

Обнаруженные на изъятых устройствах снимки также доказывают и причастность Франции к подготовке наемников. Предположительно их обучали на территории военной базы в Чаде. На одном из фото, датированном июнем прошлого года, отчетливо виден французский триколор.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Здесь стоит напомнить о недавнем аресте гражданина Франции Хуана Реми Киньоло, который занимался подготовкой наемников на территории ЦАР. Именно он координировал действия радикалов, которым оказывали поддержку французы и Организация Объединенных Наций. Арест шпиона позволил раскрыть схему, согласно которой бывшая колониальная держава пыталась восстановить влияние в регионе.

Киньоло подозревают в работе на спецслужбы бывшей метрополии. Центральанофриканская полиция задержала агента в Банги. Во время обыска правоохранители обнаружили богатый арсенал оружия, боеприпасов, военную форму, компьютерное оборудование и крупную сумму денег в доме задержанного.

Француз заявил, что он занимался консультацией СМИ в ЦАР. Однако в его вещах не оказалось никаких журналистских удостоверений или других указывающих на профильную деятельность предметов, например, микрофона. Зато на жестком диске Киньоло хранились видеозаписи с тренировками боевиков.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Это свидетельствует о том, что арестованный имеет непосредственное отношение к процессу подготовки наемников, переброшенных из Чада в ЦАР для усиления конгломерата группировок «Коалиции» во время наступления на Банги. Примечательно, что за спиной Киньоло богатый опыт работы в силовых структурах, он отставной сержант армии Пятой республики.

Кроме того, француз неплохо знаком с особенностями Африки. В прошлом он побывал в Мали, где принимал участие в военных учениях. В этой стране Сахеля развернуты войска бывшей метрополии, которые безуспешно противостоят терроризму.

Расследование выявило, что Киньоло занимал одну из центральных ролей в обеспечении боевиков припасами и человеческим ресурсом. В его обязанности входила не только подготовка и координация радикалов, но и распределение между боевиками материальной помощи со стороны Франции и Организации Объединенных Наций.