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01 июня 22:00
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новостей
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
21:04
Шоу-бизнес
Сын Олега Табакова получил главную роль в комедии «Молодой человек»
21:03
Шоу-бизнес
Актер Станислав Садальский возмутился поведением Марии Максаковой
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Политолог Кондакова предрекла серию жестких сигналов России для США

Политика
Политолог Кондакова предрекла серию жестких сигналов России для США
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 июня. Россия и США в настоящее время активно готовятся к предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена. Ход работ оценила политолог Евгения Кондакова.

Москва грамотно подошла к подготовке двустороннего саммита. Российские власти вполне могут послать Вашингтону череду знаков о недопустимости попыток США оказать давление на страну. Американское правительство обязано осознать, что РФ не будет играть по чужим правилам. Неспроста государство заявило о намерении заранее определить нормы проведения переговоров и уточнить информационную повестку встречи.

Сигналы могут проявиться в заявлениях об ответственном подходе России к организации саммита Путина и Байдена, а также неоспоримости позиций Москвы на международной арене. В качестве доказательства Кондакова привела слова заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.

«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы, я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне, для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», — заявил политик.

Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров отметил, что Москва не ждет прорывных решений от встречи лидеров. Однако факт проведения переговоров очень важен, в связи с чем их необходимо поддержать.

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Все новости / Политика / Политолог Кондакова предрекла серию жестких сигналов России для США
путин байден кондакова
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