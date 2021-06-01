Политолог Кондакова предрекла серию жестких сигналов России для США

Москва, 1 июня. Россия и США в настоящее время активно готовятся к предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена. Ход работ оценила политолог Евгения Кондакова.

Москва грамотно подошла к подготовке двустороннего саммита. Российские власти вполне могут послать Вашингтону череду знаков о недопустимости попыток США оказать давление на страну. Американское правительство обязано осознать, что РФ не будет играть по чужим правилам. Неспроста государство заявило о намерении заранее определить нормы проведения переговоров и уточнить информационную повестку встречи.

Сигналы могут проявиться в заявлениях об ответственном подходе России к организации саммита Путина и Байдена, а также неоспоримости позиций Москвы на международной арене. В качестве доказательства Кондакова привела слова заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.

«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы, я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне, для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», — заявил политик.

Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров отметил, что Москва не ждет прорывных решений от встречи лидеров. Однако факт проведения переговоров очень важен, в связи с чем их необходимо поддержать.