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01 июня 22:00
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новостей
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
21:04
Шоу-бизнес
Сын Олега Табакова получил главную роль в комедии «Молодой человек»
21:03
Шоу-бизнес
Актер Станислав Садальский возмутился поведением Марии Максаковой
Все новости

Глава СК наградил юных героев за спасение чужих жизней в онлайн-режиме

Общество
Глава СК наградил юных героев за спасение чужих жизней в онлайн-режиме
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Ивашин

Москва, 1 июня. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в режиме видеоконференции провел церемонию по вручению наград героям-школьникам, пришедшим на помощь нуждающимся.

Мероприятие, на котором награждали юных добровольцев, приуроченное к Международному дню защиты детей, прошло с участием председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Глава ведомства подчеркнул, что одной из главных задач СК на протяжении многих лет является восстановление нарушенных прав несовершеннолетних, а также их защита от преступлений. Он заметил, что не всегда истории заканчиваются счастливым финалом, и вспомнил о тех детях, которые погибли, спасая других.

Руководитель управления воспитательной работы СК РФ Герой России Сергей Петров выразил слова сожаления и поддержки семьям трех детей, проявивших мужество, и почтил их память минутой молчания. Также четверо несовершеннолетних жителей Саратовской области получили медали «Доблесть и отвага». А школьник, проживающий в Ставропольском крае, получил почетную грамоту СК России за спасание девочки. Обладателями наград стали еще десятки детей.

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Все новости / Общество / Глава СК наградил юных героев за спасение чужих жизней в онлайн-режиме
дети бастрыкин ск награда
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