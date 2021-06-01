Глава СК наградил юных героев за спасение чужих жизней в онлайн-режиме

Москва, 1 июня. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в режиме видеоконференции провел церемонию по вручению наград героям-школьникам, пришедшим на помощь нуждающимся.

Мероприятие, на котором награждали юных добровольцев, приуроченное к Международному дню защиты детей, прошло с участием председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Глава ведомства подчеркнул, что одной из главных задач СК на протяжении многих лет является восстановление нарушенных прав несовершеннолетних, а также их защита от преступлений. Он заметил, что не всегда истории заканчиваются счастливым финалом, и вспомнил о тех детях, которые погибли, спасая других.

Руководитель управления воспитательной работы СК РФ Герой России Сергей Петров выразил слова сожаления и поддержки семьям трех детей, проявивших мужество, и почтил их память минутой молчания. Также четверо несовершеннолетних жителей Саратовской области получили медали «Доблесть и отвага». А школьник, проживающий в Ставропольском крае, получил почетную грамоту СК России за спасание девочки. Обладателями наград стали еще десятки детей.