Суд Египта приговорил студента к пожизненному заключению за присоединение к ИГ

Каир, 1 июня. Пять студентов из Египта приговорены к тюремному заключению по обвинению в связях с запрещенной в России террористической организацией ИГ1. Спящая ячейка располагалась в Гизе.

Высший уголовный суд рассмотрел предоставленные доказательства и наказал молодых людей по всей строгости закона. По информации отдела по борьбе с терроризмом, подсудимые планировали устроить серию терактов на базах Вооруженных сил Египта, а также напасть на отделения полиции и судебные органы. Кроме того, под ударом радикалов могли оказаться дома поклонения христиан-коптов и общественные места.

После изучения материалов уголовного дела судья приговорил к пожизненному заключению одного из студентов, который руководил ячейкой. Его «заместитель» получил 15 лет тюрьмы. Еще трое отправятся в места лишения свободы на 10 лет.

Всех пятерых внесли в список особо опасных террористов. В ближайшие годы за ними и их посетителями будут пристально следить для выявления сообщников.

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Отягощающим обстоятельством для студентов стало обвинение в создании угрозы безопасности общественности, а также препятствование выполнению государственными учреждениями своих обязанностей.

В конце мая Египет и Кения подписали соглашение о военном сотрудничестве и обороне. Государства планируют не только объединить силы против зарубежных угроз, но и совместно бороться с международным терроризмом, включая членов ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.