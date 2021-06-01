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новостей
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
21:04
Шоу-бизнес
Сын Олега Табакова получил главную роль в комедии «Молодой человек»
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Суд Египта приговорил студента к пожизненному заключению за присоединение к ИГ

Африка
Суд Египта приговорил студента к пожизненному заключению за присоединение к ИГ
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Каир, 1 июня. Пять студентов из Египта приговорены к тюремному заключению по обвинению в связях с запрещенной в России террористической организацией ИГ1. Спящая ячейка располагалась в Гизе.

Высший уголовный суд рассмотрел предоставленные доказательства и наказал молодых людей по всей строгости закона. По информации отдела по борьбе с терроризмом, подсудимые планировали устроить серию терактов на базах Вооруженных сил Египта, а также напасть на отделения полиции и судебные органы. Кроме того, под ударом радикалов могли оказаться дома поклонения христиан-коптов и общественные места.

После изучения материалов уголовного дела судья приговорил к пожизненному заключению одного из студентов, который руководил ячейкой. Его «заместитель» получил 15 лет тюрьмы. Еще трое отправятся в места лишения свободы на 10 лет.

Всех пятерых внесли в список особо опасных террористов. В ближайшие годы за ними и их посетителями будут пристально следить для выявления сообщников.

Суд Египта приговорил студента к пожизненному заключению за присоединение к ИГ
pixabay.com  / TryJimmy

Отягощающим обстоятельством для студентов стало обвинение в создании угрозы безопасности общественности, а также препятствование выполнению государственными учреждениями своих обязанностей.

В конце мая Египет и Кения подписали соглашение о военном сотрудничестве и обороне. Государства планируют не только объединить силы против зарубежных угроз, но и совместно бороться с международным терроризмом, включая членов ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Африка / Суд Египта приговорил студента к пожизненному заключению за присоединение к ИГ
суд игил египет
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