Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши

Вроцлав, 1 июня. Тренерский штаб сборной России по футболу определил состав команды на контрольную игру против поляков.

Сборная России 1 июня проведет первый товарищеский матч в преддверии Евро-2020. Во Вроцлаве команда Станислава Черчесова сыграет с поляками. С первых минут на поле в составе российской сборной появятся Шунин, Кузяев, Кудряшов, Джикия, Семенов, Зобнин, Караваев, Оздоев, Головин, Миранчук, а также Дзюба.

Встречу во Вроцлаве обслужит бригада арбитров во главе с итальянцем Марко Гуидой. Матч будут транслировать в прямом эфире телеканала РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что сборная России проведет матч с Польшей в красной форме. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба национальной команды.