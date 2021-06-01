Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году

Белгород, 1 июня. Власти Белгородской области намерены расширить количество железнодорожных и авиационных направлений в следующем году, сообщил глава области Вячеслав Гладков.

В первый день лета из аэропорта Белгорода отправился первый авиарейс по направлению к Минеральным Водам. В будущем власти региона должны разработать и принять дополнительные меры для стимулирования развития транспорта, добавил Гладков.

«Предварительно на следующий год мы впервые в истории области должны перешагнуть 500-тысячный пассажиропоток через аэропорт. Этого не было даже в докоронавирусный период», — приводит его слова ИА «БЕЛ.RU».

Официальные представители аэропорта Симферополя заявили о готовности принимать международные рейсы. Речь идет, в частности, о самолетах, которые прибывают на полуостров Крым из Белоруссии.