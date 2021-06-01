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новостей
20:32
Общество
Глава СК наградил юных героев за спасение чужих жизней в онлайн-режиме
20:31
Политика
Политолог Кондакова предрекла серию жестких сигналов России для США
20:31
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:30
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:30
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:24
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Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
Происшествия
Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
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Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году

Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
Global Look Press  /  MOD Russia

Белгород, 1 июня. Власти Белгородской области намерены расширить количество железнодорожных и авиационных направлений в следующем году, сообщил глава области Вячеслав Гладков.

В первый день лета из аэропорта Белгорода отправился первый авиарейс по направлению к Минеральным Водам. В будущем власти региона должны разработать и принять дополнительные меры для стимулирования развития транспорта, добавил Гладков.

«Предварительно на следующий год мы впервые в истории области должны перешагнуть 500-тысячный пассажиропоток через аэропорт. Этого не было даже в докоронавирусный период», — приводит его слова ИА «БЕЛ.RU».

Официальные представители аэропорта Симферополя заявили о готовности принимать международные рейсы. Речь идет, в частности, о самолетах, которые прибывают на полуостров Крым из Белоруссии.

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аэропорт транспорт гладков
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