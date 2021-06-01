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Политика
Политолог Кондакова предрекла серию жестких сигналов России для США
20:31
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:30
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:30
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
Происшествия
Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
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Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ

Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 1 июня. Члены верхней палаты российского парламента обсудили в рамках круглого стола перспективы развития торгового сектора.

Совфед РФ провел круглый стол «О мерах по развитию конкуренции в сфере розничной торговли». Куратор мероприятия, зампред комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев отметил, что распространение COVID-19 значительно изменило структуру торговли, из-за чего розничный сегмент продемонстрировал ослабление.

Среди основных причин снижения эффективности отрасли — недоступность рынков, закрытие различных торговых точек, а также отсутствие ярмарок в условиях коронавирусных ограничений. Сенаторы сфокусировались на обсуждении возможных вариантов решения проблемы для дальнейшего развития сектора. Одним из основных направлений было выбрано расширение возможностей локальных производителей для реализации их продукции.

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов предложил несколько вариантов улучшение конъюнктуры: ярмарки, установка торговых объектов рядом с магазинами, организация прикассового пространства для местных предпринимателей. Он подчеркнул, что указанные меры помогут создать функционирующие каналы сбыта для представителей малого и среднего производства.

Вместе с этим, в Минпромторге продумали концепцию развития оптовых продовольственных рынков, где будет собираться товарная масса малого и среднего производителя для реализации через одного продавца. Для этого могут быть использованы форматы рынка, ярмарок и HoReCa. В ведомстве считают, что инициатива позволит стабилизировать цены на мясо, рыбу, овощи, ягоды и фрукты.

Когда кабмин утвердит Концепцию министерства, сотрудники ведомства в течение полугода будут создавать специальные методички по развитию оптовых продовольственных рынков.

Сенатор Васильев напомнил о важности балансирования между качеством и ценой, доступностью торговых точек для покупателей и развитием бизнеса в регионах. Все рекомендации, которые будут дополнительно проработаны участниками стола, направят в дальнейшем в соответствующие министерства.

Ранее в Совфеде обратили пристальное внимание на политику видеохостинга YouTube. Глава комиссии верхней палаты парламента по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что необходимо проанализировать демократичность ресурса.

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Все новости / Экономика / Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
совет федерации малый и средний бизнес поддержка предпринимателей
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