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01 июня 20:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:30
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:30
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:29
Общество
Глава СК наградил юных героев за спасение чужих жизней в онлайн-режиме
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:24
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
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20:18
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20:18
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20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
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Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
20:09
Общество
«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ
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Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм

Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
wikipedia.org  /  Sven Mandel / CC BY-SA 4.0

Москва, 1 июня. Партия «Коммунисты России» усмотрела в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна клевету на советскую историю и разжигание розни. Они собрались подать жалобу в Генпрокуратуру.

Тилль Линдеманн опубликовал на официальном YouTube-канале клип на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). В ролике множество сцен насилия и жестокости. По сюжету герой жестоко мстит одноклассникам, которые издевались над ним в школе. Действие разворачиваются в Москве 1989 года.

Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил, что новым клипом Линдеманн заработал себе на уголовное дело. По его словам, юристы уже изучают ролик на предмет экстремизма и разжигание розни. Политик подчеркнул, что партия намерена отправить жалобу в Генпрокуратуру.

«И фактически это китч, который делается обычно, чтобы малозначимый исполнитель привлек к себе внимание. Таких вещей нельзя допускать, потому что мы не можем позволить в обществе пропаганду ненависти любой, а к детям тем более», — заявил Сурайкин в беседе «Газетой.Ru».

Лидер «Коммунистов России» считает, что к проблеме детской травле в школах нельзя привлекать внимание подобными клипами. В этом вопросе нужен методичный подход — создание общественных организаций и других систем.

«Что если неадекватный посмотрит этот клип, а потом что-то с ребенком сделает в ближайшем дворе? Поэтому это антисоциальные поступки, которые должны жестко пресекаться государством», — резюмировал Сурайкин.

Клип Линдеманна вышел 1 июня — в День защиты детей. За несколько часов после публикации ролик посмотрели свыше 1,1 миллиона пользователей. Режиссером видео стал российским режиссером Сергей Грей. В клипе также приняли участие шоумен Александр Ревва и актриса Аглая Тарасова, чей страстный поцелуй с Линдеманном спровоцировал слухи о романе звезд.

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экстремизм клип коммунисты линдеманн
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