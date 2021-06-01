Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм

Москва, 1 июня. Партия «Коммунисты России» усмотрела в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна клевету на советскую историю и разжигание розни. Они собрались подать жалобу в Генпрокуратуру.

Тилль Линдеманн опубликовал на официальном YouTube-канале клип на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). В ролике множество сцен насилия и жестокости. По сюжету герой жестоко мстит одноклассникам, которые издевались над ним в школе. Действие разворачиваются в Москве 1989 года.

Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил, что новым клипом Линдеманн заработал себе на уголовное дело. По его словам, юристы уже изучают ролик на предмет экстремизма и разжигание розни. Политик подчеркнул, что партия намерена отправить жалобу в Генпрокуратуру.

«И фактически это китч, который делается обычно, чтобы малозначимый исполнитель привлек к себе внимание. Таких вещей нельзя допускать, потому что мы не можем позволить в обществе пропаганду ненависти любой, а к детям тем более», — заявил Сурайкин в беседе «Газетой.Ru».

Лидер «Коммунистов России» считает, что к проблеме детской травле в школах нельзя привлекать внимание подобными клипами. В этом вопросе нужен методичный подход — создание общественных организаций и других систем.

«Что если неадекватный посмотрит этот клип, а потом что-то с ребенком сделает в ближайшем дворе? Поэтому это антисоциальные поступки, которые должны жестко пресекаться государством», — резюмировал Сурайкин.

Клип Линдеманна вышел 1 июня — в День защиты детей. За несколько часов после публикации ролик посмотрели свыше 1,1 миллиона пользователей. Режиссером видео стал российским режиссером Сергей Грей. В клипе также приняли участие шоумен Александр Ревва и актриса Аглая Тарасова, чей страстный поцелуй с Линдеманном спровоцировал слухи о романе звезд.