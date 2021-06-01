Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына

Москва, 1 июня. Знаменитая телеведущая Анфиса Чехова на время воссоединилась с бывшим мужем, актером Гурамом Баблишвили. Они отпраздновали вместе день рождения их сына Соломона.

О торжественном мероприятии в честь девятилетия мальчика Чехова рассказала на своей странице в Instagram. Сын знаменитости настоял, чтобы день рождения отметили в лазертаге, хотя сама ведущая предпочла бы более красивое и уютное место. В итоге дети два часа бегали с автоматами от зомби, потом ели пиццу, наггетсы и картошку фри, а также танцевали на бумажной дискотеке.

«А взрослые, сидя в мрачном, плохо освещенном помещении без окон, ели салаты и пили вино из пластиковых стаканов», — описала праздник Чехова.

Телеведущая опубликовала фото с дня рождения сына. На снимок попал Баблишвили, который держит яркий торт и широко улыбается.

Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили поженились летом 2015 года, то есть, уже после рождения их сына. Брак звездной пары продлился менее двух лет.

Бывший муж телеведущей стал отцом во второй раз в начале мая. Жена актера Юлия Баблишвили родила ему сына. Экс-супруг Чеховой назвал нынешнюю жену своей героиней и гордостью.