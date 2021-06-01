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01 июня 20:32
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новостей
20:30
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:30
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:29
Общество
Глава СК наградил юных героев за спасение чужих жизней в онлайн-режиме
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:24
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
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20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
20:09
Общество
«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ
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Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына

Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
instagram.com  /  @achekhova

Москва, 1 июня. Знаменитая телеведущая Анфиса Чехова на время воссоединилась с бывшим мужем, актером Гурамом Баблишвили. Они отпраздновали вместе день рождения их сына Соломона.

О торжественном мероприятии в честь девятилетия мальчика Чехова рассказала на своей странице в Instagram. Сын знаменитости настоял, чтобы день рождения отметили в лазертаге, хотя сама ведущая предпочла бы более красивое и уютное место. В итоге дети два часа бегали с автоматами от зомби, потом ели пиццу, наггетсы и картошку фри, а также танцевали на бумажной дискотеке.

«А взрослые, сидя в мрачном, плохо освещенном помещении без окон, ели салаты и пили вино из пластиковых стаканов», — описала праздник Чехова.

Телеведущая опубликовала фото с дня рождения сына. На снимок попал Баблишвили, который держит яркий торт и широко улыбается.

Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили поженились летом 2015 года, то есть, уже после рождения их сына. Брак звездной пары продлился менее двух лет.

Бывший муж телеведущей стал отцом во второй раз в начале мая. Жена актера Юлия Баблишвили родила ему сына. Экс-супруг Чеховой назвал нынешнюю жену своей героиней и гордостью.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
звезды чехова Баблишвили
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