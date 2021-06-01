Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом

Москва, 1 июня. Криптовалюта достигала 64,3 тысячи долларов весной, однако вскоре стоимость падала. Эксперты оценили вероятность восстановления биткоина и перехода к новому циклу повышения летом.

По мнению финансового аналитика криптовалютной биржи Currency.com Михаила Кархалева, рынку требовалось падение стоимости. Объем незадействованных стейблкоинов и масштабы снятия биткоинов демонстрируют постепенное восстановление и продолжение повышения, передает РБК.

В текущем бычьем тренде Ethereum превзошел цифровую монету по востребованности. Причина заключается в развитии DeFi и NFT, поскольку проекты на основе эфириума автоматически увеличивают популярность блокчейна. По словам ведущего аналитика 8848 Invest Виктора Першикова, летом рынок криптовалют может начать восстанавливать капитализацию, что повысит стоимость биткоина до 50–52 тысячи долларов. Ethereum может подорожать до 3,6 тысячи долларов.

Аналитик Першиков также сообщил, что в течение некоторого времени курс биткоина продолжит оставаться в диапазоне 30–40 тысяч долларов. Однако резкого повышения не стоит ожидать раньше середины июня.