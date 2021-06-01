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01 июня 20:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:30
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:30
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:29
Общество
Глава СК наградил юных героев за спасение чужих жизней в онлайн-режиме
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:24
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
Происшествия
Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
20:09
Общество
«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ
Все новости

Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом

Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 июня. Криптовалюта достигала 64,3 тысячи долларов весной, однако вскоре стоимость падала. Эксперты оценили вероятность восстановления биткоина и перехода к новому циклу повышения летом.

По мнению финансового аналитика криптовалютной биржи Currency.com Михаила Кархалева, рынку требовалось падение стоимости. Объем незадействованных стейблкоинов и масштабы снятия биткоинов демонстрируют постепенное восстановление и продолжение повышения, передает РБК.

В текущем бычьем тренде Ethereum превзошел цифровую монету по востребованности. Причина заключается в развитии DeFi и NFT, поскольку проекты на основе эфириума автоматически увеличивают популярность блокчейна. По словам ведущего аналитика 8848 Invest Виктора Першикова, летом рынок криптовалют может начать восстанавливать капитализацию, что повысит стоимость биткоина до 50–52 тысячи долларов. Ethereum может подорожать до 3,6 тысячи долларов.

Аналитик Першиков также сообщил, что в течение некоторого времени курс биткоина продолжит оставаться в диапазоне 30–40 тысяч долларов. Однако резкого повышения не стоит ожидать раньше середины июня.

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