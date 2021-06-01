Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции

Москва, 1 июня. Турцию для россиян могут открыть в июле, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Запуск этого направления не должен негативно сказываться на безопасности граждан. Российские специалисты посетили Турцию с проверкой, по итогам которой большинство отелей получили необходимые сертификаты, напомнил Юрий Барзыкин. К тому же можно ожидать открытия Египта и некоторых других курортов.

«Все ожидают открытия Египта, для этого немало было сделано за последние годы. И к сезону все ждут открытия средиземноморских курортов — помимо Греции, Кипра. Ожидается, что несколько стран Средиземноморья тоже для нас откроются», — резюмировал собеседник «Радио 1».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, кто принимает решение относительно возможного открытия Египта для россиян. Этот вопрос курирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. В Египет уже организованы инспекционные поездки.