Новые открытые страны для россиян: куда можно отправиться в отпуск

Россия возобновит регулярное авиасообщение с восьмью новыми странами уже 10 июня. Помимо этого, планируется увеличение количества авиарейсов по ранее открывшимся направлениям. Так, например, еженедельно между Москвой и Белоруссией будет летать до десяти рейсов.

А в Белград и Каир будут выполнять до семи рейсов в неделю. В Афины добавят два рейса в неделю, а в Баку, Доху, Ташкент, Душанбе и Ереван — по одному.

В оперштабе заявили, что со 2 июня в связи с улучшением эпидемической ситуации в Великобритании Москва возобновляет авиарейсы в Лондон. А действующие ограничения авиасообщения с Турцией и Танзанией продлены до 21 июня включительно.

Уже с 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Марокко, Хорватией, Ливаном, Люксембургом, Венгрией, Маврикием, Австрией, а также чартерные рейсы с Албанией.

Марокко

Одна из самых колоритных арабских стран — Марокко принимает россиян без виз, но при условии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета (детям до 11 лет не требуется). Результат теста должен быть на арабском, французском или английском языке.

минкурортов Краснодарского края /

Хорватия

Небольшая страна с богатым культурным наследием открыла свои границы для туристов. Визы посольство уже выдает (национальные хорватские, также можно въехать по действующему шенгену).

Прежде чем отправиться туда в отпуск, турист должен сдать анализ на ПЦР-тест за 48 часов до пересечения хорватской границы. При наличии сертификата на английском языке о вакцинации «Спутником V» тест не требуется.

Австрия, Венгрия, Люксембург, Маврикий

Для туризма данные страны пока закрыты. Возможно, по мере снятия коронавирусных ограничений ситуация изменится. Рейсами в Европу смогут воспользоваться обладатели ВНЖ, дипломаты, те, кто летит на учебу, лечение или по специальному приглашению.

Албания и Ливан

В обе страны въезд для туристов разрешен. Российским гражданам, летящим в Албанию, виза и отрицательный результат ПЦР-теста не требуется, а вот у Ливана требования жестче: ПЦР-тест, сделанный максимум за 96 часов до вылета, еще один по прилету и 72 часа карантина.

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