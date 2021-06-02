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02 июня 13:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Общество
Прививка на даче: новый способ вакцинации стал доступен жителям Тульской области
13:09
Экономика
СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» стал первой ласточкой «зеленого» флота России
13:09
Политика
Ицхак Герцог стал президентом Израиля
13:08
Происшествия
Хабаровский бизнесмен похитил 150 млн рублей при реконструкции аэропорта
13:07
Политика
Песков назвал неуместными рассуждения о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
13:05
Происшествия
В СК назвали повод для возбуждения дела против Пивоварова
13:04
Политика
Представитель ЛНР о годовщине авиаудара по Луганску: Виновные в Киеве будут наказаны
13:04
ЦАР
Писатель Ростислав Мокренко попал под атаку ботов за похвалу фильма «Турист»
13:01
Общество
Около 60% немцев заявили о готовности привиться «Спутником V»
13:01
Экономика
Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
12:59
Происшествия
Мера пресечения для обвиняемого Калви продлена на три месяца
12:58
Общество
Минздрав назвал число развернутых в РФ коек для помощи больным COVID-19
12:58
Армия
МИД РФ: ЦАР признательна за работу российских инструкторов
12:57
Происшествия
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в Ялте
12:57
Политика
Совфед одобрил закон о праве крымчан с гражданством Украины занимать госдолжности
12:56
Происшествия
Сотрудника кубанского СИЗО будут судить по делу о взятке за передачу телефона
12:56
Особое мнение
Дипломатия с пражским душком: Альгис Микульскис об ароматах политической кухни Чехии
12:55
Общество
Шойгу выразил надежду на выход фотоконкурса РГО на международный уровень
12:54
Происшествия
Съемщик угрожал ножом хозяйке квартиры при попытке его выселить
12:53
Происшествия
Японский суд задержал судно «Амур»
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Новые открытые страны для россиян: куда можно отправиться в отпуск

Общество
Новые открытые страны для россиян: куда можно отправиться в отпуск
pixabay.com  / 

Россия возобновит регулярное авиасообщение с восьмью новыми странами уже 10 июня. Помимо этого, планируется увеличение количества авиарейсов по ранее открывшимся направлениям. Так, например, еженедельно между Москвой и Белоруссией будет летать до десяти рейсов.

А в Белград и Каир будут выполнять до семи рейсов в неделю. В Афины добавят два рейса в неделю, а в Баку, Доху, Ташкент, Душанбе и Ереван — по одному.

В оперштабе заявили, что со 2 июня в связи с улучшением эпидемической ситуации в Великобритании Москва возобновляет авиарейсы в Лондон. А действующие ограничения авиасообщения с Турцией и Танзанией продлены до 21 июня включительно.

Уже с 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Марокко, Хорватией, Ливаном, Люксембургом, Венгрией, Маврикием, Австрией, а также чартерные рейсы с Албанией.

Марокко

Одна из самых колоритных арабских стран — Марокко принимает россиян без виз, но при условии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета (детям до 11 лет не требуется). Результат теста должен быть на арабском, французском или английском языке.

Новые открытые страны для россиян: куда можно отправиться в отпуск
минкурортов Краснодарского края  / 

Хорватия

Небольшая страна с богатым культурным наследием открыла свои границы для туристов. Визы посольство уже выдает (национальные хорватские, также можно въехать по действующему шенгену).

Прежде чем отправиться туда в отпуск, турист должен сдать анализ на ПЦР-тест за 48 часов до пересечения хорватской границы. При наличии сертификата на английском языке о вакцинации «Спутником V» тест не требуется.

Австрия, Венгрия, Люксембург, Маврикий

Для туризма данные страны пока закрыты. Возможно, по мере снятия коронавирусных ограничений ситуация изменится. Рейсами в Европу смогут воспользоваться обладатели ВНЖ, дипломаты, те, кто летит на учебу, лечение или по специальному приглашению.

Албания и Ливан

В обе страны въезд для туристов разрешен. Российским гражданам, летящим в Албанию, виза и отрицательный результат ПЦР-теста не требуется, а вот у Ливана требования жестче: ПЦР-тест, сделанный максимум за 96 часов до вылета, еще один по прилету и 72 часа карантина.

Ранее ФАН поговорил с семейной парой из Москвы, которая впервые приехала отдыхать в Крым. Собеседники рассказали, какие, по их мнению, города полуострова и почему являются самыми востребованными в летний сезон.

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авиасообщение отдых отпуск открытые страны
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