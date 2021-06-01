«Ужас длинною в 888 дней»: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме

Незаконно удерживаемая на территории США россиянка Мира Тэрада вернулась на родину 21 мая 2021 года. В первый день лета журналисты ведущих петербургских изданий в рамках встречи, организованной Фондом защиты национальных ценностей РФ, узнали историю жертвы американского правосудия. Тэрада рассказала про 888 дней ужаса, проведенных в заключении.

Арест

Уроженку Петербурга задержали в аэропорту Финляндии в городе Вантаа 15 декабря 2018 года по прилету из Северной столицы. Она направлялась в отпуск в Испанию вместе с мамой. Ордер на арест был выдан по запросу властей США. На каком основании — Мира не знает до сих пор.

«Мы летели финской авиакомпанией Finnair, сотрудники компании сообщили, что я нахожусь на борту. Такие данные передаются только по запросу. Существуют международные соглашения о защите персональных данных, на каком основании делались эти запросы — не понятно. Ранее я выезжала за рубеж, у меня не было никаких трудностей, а здесь выясняется, что за полтора года до ареста этот ордер уже был. Более того, я думаю, были созданы особые условия, чтобы меня арестовали», — говорит Тэрада.

из личного архива Светланы Рогожкиной /

Пересадка в Финляндии оказалась для женщины роковой. В международной зоне ее встретили сотрудники пограничной службы с требованием предъявления паспортов. Впоследствии в паспорте были поставлены штампы о пересечении границы.

«Добровольно границу никто не пересекал. Мне не сказали, какой страной я задержана, только спустя два часа представители Интерпола сообщили, что ордер был предъявлен Вашингтоном», — вспоминает россиянка.

Решение об экстрадиции

Арестованную Тэрада перевезли в ближайшее от аэропорта пенитенциарное учреждение — им оказалась мужская тюрьма Вантаа. Здесь Мире предстояло провести три недели. Ее определили в «камеру для путешествий», которая не предусмотрена для длительного содержания.

«Через 43 дня Соединенными Штатами были предоставлены документы с объяснением обстоятельств задержания, однако часть документов не имела печатей, но это никак не смутило финские власти», — говорит бывшая пленница.

Невские Новости / Никита Нестеров

Как выяснилось позднее, американская сторона заподозрила россиянку в распространении наркотических веществ и отмывании денег. При этом обвинения относятся к периоду 2013–2016 годов: тогда девушка проживала на территории Штатов, где вышла замуж за местного жителя Алета Тэраду.

В течение двух недель проводились судебные слушания, где сторона обвиняемой предоставляла доказательства своей невиновности. Однако, по словам Миры, Финляндия отказывалась рассматривать все доказательства, аргументируя это тем, что преступление было совершено не на их территории. Их интересовала лишь передача женщины в США. Только спустя шесть с половиной месяцев было принято решение о передаче Тэрада американским властям.

«Из десяти оснований об отказе в передаче у меня было девять, но решение о моей экстрадиции было все-таки принято», — отмечает женщина.

Передача Миры Тэрада властям США

Экстрадиция арестованной была проведена в присутствии трех мужчин-офицеров, что по сути, уже является нарушением, ведь даже в дамской комнате ее сопровождали мужчины. Условий для перевозки создано не было.

«Меня везли в наручниках. Наручники прятали, руки заматывали во фланелевую рубашку. В таком состоянии я находилась пять часов в аэропорту», — вспоминает Тэрада.

По прибытии в США женщину поместили в помещение без окон и часов, отобрали одежду, оставили лишь брезентовый сарафан и брезентовое одеяло. Средства гигиены выдавались в присутствии двух офицеров, посещение туалета и душа было также под строгим наблюдением.

Невские Новости / Никита Нестеров

В этих условиях Мира Тэрада провела неделю, затем ее перевели на три месяца к остальным заключенным. Последующие три месяца она провела в полном одиночестве не только в камере, но и в пустом отделении.

Тюрьма

После вынесения приговора Тэрада была переведена в тюрьму штата Алабама. Это время россиянка вспоминает с ужасом. На нее регулярно оказывалось моральное давление.

«Физически они могут ограничить в медицине, еде. Женщин не бьют. Соблазняют, пристают, но физического воздействия я не видела. Они организуют заговоры с различными заключенными, чтобы унижать и провоцировать. Все мои сокамерницы подселялись специально для проведения каких-то диалогов и прояснения обстоятельств», — вспоминает бывшая заключенная.

На провокации россиянка не поддавалась. По ее словам, она занималась своими делами: писала книгу, занималась спортом, думала, как можно повлиять на ситуацию в мире, касающуюся вопросов жестокости, насилия.

Федеральное агентство новостей /

«Я была занята своей жизнью, мне было некогда уделять время провокациям других людей. Я не могла вписаться в этот коллектив, у меня мало общего с этим миром. Мне было сложно», — отмечает Мира.

Но не только в провокациях было дело. В холодное время могло внезапно отключиться отопление, пропасть электричество, в период дождей камеру топило, из отхожего места поднимались фекалии. Никто ничего не предпринимал.

Помимо нечеловеческих условий содержания заключенным не оказывалась необходимая медицинская помощь, а если и оказывалась, то некачественно.

«Выход на улицу три раза в неделю на один час. В течение десяти месяцев кормили дважды в день фасолью, что привело к желудочному кровотечению. Была инфекция глаза: не были проведены никакие тесты, назначили капли, на которые появилась аллергия, один глаз ничего не видел — и опять не принимались никакие меры», — вспоминает Тэрада.

Также россиянку беспокоила ситуация с ногой, ей была необходима операция. По словам женщины, представительство России в Америке говорило о необходимости лечения, однако оно не предоставлялось. У заключенной забрали даже лекарства.

Возвращение в Россию

Федеральное агентство новостей / Ирина Юдина

Даже после отбывания срока в американской тюрьме россиянка не могла просто вернуться на родину. Документы Миры были потеряны, ей пришлось подтверждать гражданство и получать свидетельство на выезд. Но всеобщими усилиями Фонда защиты государственных ценностей, правозащитников МИДа, родных и близких женщина вернулась домой.

«Я провела в заключении 888 дней. Мне было очень больно узнать, что я была единственной женщиной в нашей стране, которая была экстрадирована. Неприятно. Это недопустимо. В случае доказанной вины наши граждане должны иметь право на честный суд и отбывать срок в своей стране», — говорит Тэрада.

По ее словам, ей пришлось подписать документ, который подтверждал ее отказ от отбывания наказания на территории России. Ей сказали, что благодаря этому она сможет выйти на свободу раньше, но этого не произошло.

Побывав в плену американского правосудия, теперь Мира Тэрада уверена: ей удалось выжить только благодаря поддержке близких, самодисциплине и любви к жизни.

«Связь с домом очень важна. Когда есть цель вернуться домой, только так можно выжить. Такое чувство, что там даже стены живые, там энергетика горя. Эта жизнь засасывает, разрушает, отравляет. Если нет какого-то графика, самодисциплины, любви ко всему, это приведет к медленной смерти в живом теле», — делится бывшая заключенная.

Невские Новости / Никита Нестеров

На память о страшных днях, проведенных в заключении, у Миры остались тюремная зубная паста, щетка, дезодорант, карандаш, меняющий цвет от температуры тела, MP3-плеер, а также браслет.

«Браслет сделан из мусорных мешков, разорван на ленты, эти ленты выкрашены. Один браслет со строчкой из Библии ношу не снимая. Это глава четвертая, строка 13», — говорит россиянка.

В заключение своего рассказа Мира Тэрада посоветовала тем, кто окажется в подобной ситуации, не бояться, не терять самообладания, не поддаваться провокациям, следовать советам МИДа, говорить с общественными организациями вне зависимости от вины, которую вменяют. Главное — не оставаться в одиночестве и не пытаться пережить случившееся самостоятельно. Потому что «можно потерять не только свободу, но и жизнь. Главное — спасти себя».