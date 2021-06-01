Источник из Белого дома рассказал об «особой связи» Байдена с Елизаветой II

Вашингтон, 1 июня. Президент США Джо Байден чувствует, что у него «особая связь» с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом сообщил осведомленный источник из Белого дома британским СМИ.

Американский лидер должен провести переговоры с британским монархом в этом месяце. Предполагается, что встреча пройдет в Виндзорском замке или Букингемском дворце, когда Байден посетит Соединенное Королевство для участия в саммите G7. Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки говорила, что все мечтают встретиться с Елизаветой II.

«Джо Байден чувствует, что у него есть особая связь с королевой, он с нетерпением ждет встречи с ней», — рассказал источник из Белого дома.

Представители Даунинг-стрит рассказали, что предстоящая знаменательная встреча станет большим толчком для дипломатических отношений Соединенных Штатов и Великобритании. В правительстве страны также положительно оценивают будущие переговоры. По мнению чиновников, встреча лидеров поможет в реализации целей, намеченных Вашингтоном и Лондоном.

Глава британского министерства иностранных дел Доминик Рааб намерен представить доклад о «негативном поведении» России на предстоящем саммите Североатлантического альянса. Об этом сообщили журналисты местной газеты.