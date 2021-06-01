Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи

Вашингтон, 1 июня. Власти Израиля намерены обратиться к США с запросом на военную помощь. На нужды армии Тель-Авив рассчитывает получить сумму в 1 миллиард долларов.

О требовании израильских властей сообщила журналистам сенатор-республиканец Линдси Грэм на пресс-конференции по итогам встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Израильский политик заявил американской стороне, что уже на этой неделе Тель-Авив намерен запросить у Вашингтона дополнительную военную помощь в размере миллиарда долларов.

При этом Белый дом уже широко спонсирует своего ближневосточного партнера. В Армии обороны Израиля есть американские вооружения: самолеты, боеприпасы и бронемашины, поставленные Тель-Авиву в рамках военного содействия. За последние 20 лет Вашингтон также направил Израилю сумму в 63 миллиарда долларов, 90% от этой суммы были потрачены на закупку вооружений и поддержание боеспособности армии. Общая же доля американской финансовой поддержки, оказанной Израилю с момента его основания, уже достигла 236 миллиардов долларов.