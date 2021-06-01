Юрист рассказал о способах борьбы с неспокойными соседями

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 июня 20:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:30
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:30
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:29
Общество
Глава СК наградил юных героев за спасение чужих жизней в онлайн-режиме
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:24
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
Происшествия
Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
20:09
Общество
«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ
Все новости
01 июня 20:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:30
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:30
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:29
Общество
Глава СК наградил юных героев за спасение чужих жизней в онлайн-режиме
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:24
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
Происшествия
Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
20:09
Общество
«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ
Все новости

Юрист рассказал о способах борьбы с неспокойными соседями

Общество
Юрист рассказал о способах борьбы с неспокойными соседями
gov.spb.ru/  /  Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Москва, 1 июня. Юрист Владислав Кочерин уверен, что лучше стараться жить с соседями мирно и решать проблемы с помощью переговоров. Но иногда стоит прибегнуть и к помощи правоохранителей.

Адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин дал несколько советов по борьбе с доставляющими неудобство соседями. По словам специалиста, существуют вполне легальные способы заставить жильцов соседних квартир вести себя подобающим образом.

Когда речь идет о слишком шумных соседях, то в первую очередь стоит изучить законодательные нормы о периодах тишины именно в вашем регионе. Если жильцы делают ремонт или на полную громкость включают музыку в запрещенное время, можно вызвать сотрудников правоохранительных органов, которые зафиксируют факт нарушения и выпишут штраф или даже заберут соседей в отделение полиции. Впрочем, для начала можно попробовать воздействовать на беспокойных жителей дома через консьержа или управляющую компанию, которые сделают им предупреждение.

В случае, если проблемой является курение соседей, все гораздо сложнее. Дело в том, что по закону в своей квартире владельцы могут курить совершенно беспрепятственно. Если же дым из стоящей рядом квартиры все же идет к вам, придется тоже вызвать полицию, чтобы официально зафиксировать данный факт. Однако решать ситуацию придется через суд — только он может наложить определенные ограничения на курящих соседей.

Напомнил адвокат Владислав Кочерин и о случаях, когда соседи портят хранящееся на лестничной площадке имущество. По его словам, такие убытки, к сожалению, редко возмещают даже через суд, так как ущерб обычно бывает небольшой.

Впрочем, юрист уверен, что в любых спорных ситуациях с соседями стоит в первую очередь попытаться решить проблему мирным путем, с помощью беседы. Если же переговоры не приведут к положительным результатам, тогда уже нужно обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, ранее юристы рассказали, что нужно делать, если вы стали жертвой обмана при расчете в ресторане. Адвокат Иван Кузнецов объяснил, как официантам удается незаметно увеличить счет, и почему иногда лучше не рассчитываться наличными.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Юрист рассказал о способах борьбы с неспокойными соседями
юрист соседи
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 91823 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 54070 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 48189 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Общество 40433 30 May 2021
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Политика 28232 30 May 2021
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Рейтинг@Mail.ru