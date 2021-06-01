Юрист рассказал о способах борьбы с неспокойными соседями

Москва, 1 июня. Юрист Владислав Кочерин уверен, что лучше стараться жить с соседями мирно и решать проблемы с помощью переговоров. Но иногда стоит прибегнуть и к помощи правоохранителей.

Адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин дал несколько советов по борьбе с доставляющими неудобство соседями. По словам специалиста, существуют вполне легальные способы заставить жильцов соседних квартир вести себя подобающим образом.

Когда речь идет о слишком шумных соседях, то в первую очередь стоит изучить законодательные нормы о периодах тишины именно в вашем регионе. Если жильцы делают ремонт или на полную громкость включают музыку в запрещенное время, можно вызвать сотрудников правоохранительных органов, которые зафиксируют факт нарушения и выпишут штраф или даже заберут соседей в отделение полиции. Впрочем, для начала можно попробовать воздействовать на беспокойных жителей дома через консьержа или управляющую компанию, которые сделают им предупреждение.

В случае, если проблемой является курение соседей, все гораздо сложнее. Дело в том, что по закону в своей квартире владельцы могут курить совершенно беспрепятственно. Если же дым из стоящей рядом квартиры все же идет к вам, придется тоже вызвать полицию, чтобы официально зафиксировать данный факт. Однако решать ситуацию придется через суд — только он может наложить определенные ограничения на курящих соседей.

Напомнил адвокат Владислав Кочерин и о случаях, когда соседи портят хранящееся на лестничной площадке имущество. По его словам, такие убытки, к сожалению, редко возмещают даже через суд, так как ущерб обычно бывает небольшой.

Впрочем, юрист уверен, что в любых спорных ситуациях с соседями стоит в первую очередь попытаться решить проблему мирным путем, с помощью беседы. Если же переговоры не приведут к положительным результатам, тогда уже нужно обращаться в правоохранительные органы.

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