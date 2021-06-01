Допрос Пивоварова в краснодарском СК окончен

Краснодар, 1 июня. Псевдоактивист Андрей Пивоваров прошел процедуру допроса в Следственном комитете перед судом по уголовному делу.

Правоохранители завершили допрос бывшего сотрудника нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»1 Андрея Пивоварова, который проходил в Следственном комитете Краснодара. Завтра фигурант уголовного дела предстанет перед судом.

Пивоварова подозревают в сознательном участии в деятельности нежелательной организации. Поводом для обвинений стал репост в одной из социальных сетей. Следствие будет настаивать на аресте гражданина, писал ФАН.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ