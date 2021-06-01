Лукашенко рассказал о содержимом взятого на встречу с Путиным чемодана

Сочи, 1 июня. Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным состоялась с 28 по 30 мая в Сочи.

В ходе разговора главы государств обсудили ряд важных политических и торгово-экономических вопросов сотрудничества, а также инцидент с экстренно приземлившимся самолетом Ryanair в Минске. На переговоры белорусский президент привез чемодан с аналитическими материалами, которые подготовили спецслужбы Белоруссии, сообщил Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с РФ.

«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать», — подчеркнул он.

По словам президента Республики Беларусь, в дипломате лежали документы, которыми давно принято обмениваться между странами. Президент также добавил, что материалы содержали информацию о Союзном государстве, отношениях США и Европейского союза к Китайской Народной Республике, а также сведения белорусских силовых ведомств, с которыми он хотел ознакомить Путина.

Ранее ФАН сообщил, что полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске. Лукашенко неоднократно заявлял, что такое слияние необходимо, но поглощения его страны Россией он в качестве президента Белоруссии не допустит.