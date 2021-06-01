Молодой медведь забрел в огород жителей Охи на севере Сахалина

Оха, 1 июня. Ранним утром жители Охи на севере Сахалина заметили на своем огороде молодого медведя. Косолапый забрел во двор жилого дома на улице Красноармейской.

Хищник не испугался даже находившейся рядом с ним собаки. Судя по опубликованным в Сети фото, медведь встретился с четвероногим другом практически нос к носу. В интернете пользователи начали спорить, как бороться с косолапым. О дальнейшем развитии событий ничего не известно, пишет РИА «Сахалин-Курилы».

Центр реабилитации медвежат-сирот появился в Республике Алтай на базе биосферного заповедника. Специалисты каждый год находят брошенных детенышей в местах обитания бурых медведей. Причиной тому чаще всего служат лесозаготовительные работы. Напуганная техникой медведица не возвращается к детенышам, из-за чего они обречены на гибель.