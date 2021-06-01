Определились первые четвертьфиналисты ЧМ-2021 в Риге

Рига, 1 июня. Стали известны две пары четвертьфиналистов чемпионата мира по хоккею, который продолжается в столице Латвии.

Очередные матчи планетарного хоккейного первенства прошли в Риге 1 июня. Сборная США победила Италию со счетом 4:2, а чешская национальная команда с разгромным счетом 7:3 обыграла словаков.

Таким образом, американские хоккеисты с 18 очками в активе заняли первое место в группе B. Команда Италии, не набрав ни одного балла, завершила выступление на турнире. Сборная Словакии закончила групповой этап ЧМ-2021 на четвертом месте в квартете A. Чешская команда, победив в последней игре, заняла третью строчку.

В 1/4 финала сборная США сыграет со Словакией. Чешские хоккеисты встретятся с финнами, которые завершили групповой этап ЧМ-2021 на первом месте в квартете B.

Ранее сборная Канады потерпела поражение от Финляндии в матче ЧМ-2021. В случае ничьей в другой игре группы B подопечные Жерара Галлана не выйдут в плей-офф планетарного первенства.