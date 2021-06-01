Разведчики танковой армии ЗВО организовали показательные выступления в День защиты детей

Нижний Новгород, 1 июня. Военнослужащие разведывательных подразделений гвардейской танковой армии ЗВО провели показательные выступления в День защиты детей в Нижегородской области.

Солдаты и офицеры показали, как организуются засады и бои с использованием БПЛА, при этом используя различные средства имитации боевых действий. Военнослужащие продемонстрировали свою боевую технику и экипировку.

Завершились праздничные мероприятия одиночными и групповыми показательными выступлениями, эстафетой и угощением всех собравшихся солдатской кашей из полевой кухни.

Ранее сообщалось, что бойцы Ленинградской дивизии ПВО отразили нападение условных террористов в ходе учений.