Специалисты развеяли несколько распространенных мифов о молоке

Москва, 1 июня. Употребление молочных продуктов не может испортить фигуру, если не злоупотреблять ими, об этом рассказали диетологи.

Молоко, как и продукты, которые из него производят, часто оказываются на столе у граждан России. В календаре даже существует всемирный день молока. В связи с этим неудивительно, что вокруг него появилось множество мифов. Некоторые говорят о том, что молоко является очень полезным, другие же наоборот, что оно приносит потребителю лишь вред.

Бытует мнение, что молоко не стоит пить тем, кому больше 30 лет. Однако, специалисты сообщили, что возраст для любителей молочных продуктов не имеет значения — важно, какие хронические заболевания за свою жизнь накопил человек. Если потребитель молока после 30 лет стал чувствовать неприятное послевкусие, после того как он его выпил — ему нужно сходить к врачу и выяснить причину.

Также эксперты развенчали миф о том, что от молока можно растолстеть. Они отметили, что в молочных продуктах много белка и углеводов, если их употреблять в большом количестве, то они и правда могут испортить фигуру, однако, если не перебарщивать, то ничего плохого не произойдет, рассказала Ирина Бородина, врач-диетолог Городского центра медицинской профилактики.

Еще один миф касается отсутствия пользы в обезжиренных молочных продуктах. Специалисты сообщили, что необходимо смотреть на их состав и обращать внимание на наличие крахмала — именно он может стать причиной вреда, а не маленький процент жирности. По словам специалистов, творог лучше выбирать жирностью в 5%, а молоко и кефир в 2,5%.

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