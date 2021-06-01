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01 июня 20:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:29
Общество
Глава СК наградил юных героев за спасение чужих жизней в онлайн-режиме
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:25
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:25
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:24
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
Происшествия
Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
20:09
Общество
«Росгосстрах» и Объединение профсоюзов России «Соцпроф» поддержат граждан РФ
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Специалисты развеяли несколько распространенных мифов о молоке

Общество
Специалисты развеяли несколько распространенных мифов о молоке
pixabay.com  /  PD

Москва, 1 июня. Употребление молочных продуктов не может испортить фигуру, если не злоупотреблять ими, об этом рассказали диетологи.

Молоко, как и продукты, которые из него производят, часто оказываются на столе у граждан России. В календаре даже существует всемирный день молока. В связи с этим неудивительно, что вокруг него появилось множество мифов. Некоторые говорят о том, что молоко является очень полезным, другие же наоборот, что оно приносит потребителю лишь вред.

Бытует мнение, что молоко не стоит пить тем, кому больше 30 лет. Однако, специалисты сообщили, что возраст для любителей молочных продуктов не имеет значения — важно, какие хронические заболевания за свою жизнь накопил человек. Если потребитель молока после 30 лет стал чувствовать неприятное послевкусие, после того как он его выпил — ему нужно сходить к врачу и выяснить причину.

Также эксперты развенчали миф о том, что от молока можно растолстеть. Они отметили, что в молочных продуктах много белка и углеводов, если их употреблять в большом количестве, то они и правда могут испортить фигуру, однако, если не перебарщивать, то ничего плохого не произойдет, рассказала Ирина Бородина, врач-диетолог Городского центра медицинской профилактики.

Еще один миф касается отсутствия пользы в обезжиренных молочных продуктах. Специалисты сообщили, что необходимо смотреть на их состав и обращать внимание на наличие крахмала — именно он может стать причиной вреда, а не маленький процент жирности. По словам специалистов, творог лучше выбирать жирностью в 5%, а молоко и кефир в 2,5%.

ФАН сообщал, что специалисты в области питания составили рейтинг самых «безопасных» сладостей и рассказали, какой десерт приносит организму меньше всего вреда.

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здоровье продукты молоко мифы
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