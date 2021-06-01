Сквер Подольских курсантов благоустроят в Саранске

Саранск, 1 июня. В столице Мордовии подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественной территории, которая нуждается в благоустройстве. Больше всех баллов набрал сквер Подольских курсантов.

За то, чтобы привели в порядок именно это общественное место в Юго-Западной части Саранска, проголосовали более 14 тысяч жителей города. Работы в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» начнутся в 2022 году.

«На благоустройство этой территории из федерального бюджета будет направлено не более 40 млн рублей. В целом, в выборе общественных территорий Саранска приняли участие 22,7 тысячи человек», — сообщили в пресс-службе мэрии.

На второй строчке рейтинга оказалась набережная реки Саранки. Ее облагородить хотят почти шесть тысяч человек. Тройку лидеров замыкает бульвар Эрьзи, набравший чуть меньше трех тысяч голосов.

Ранее ФАН писал, что специалисты приступили к благоустройству территории возле станции метро «Бутырская» в Москве. Работы хотят завершить в этом году.